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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/vybory-1586009901.html
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T02:22
2020-11-24T04:19
вашингтон
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену.Ранее телеканал CNN сообщил, что GSA и его глава Эмили Мерфи признали кандидата от Демократической партии победителем выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.Он добавил, что Мерфи подвергалась "приставаниям, угрозам и плохому обращению" за свою "твердую верность" США."Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", — заключил Трамп.Таким образом, американский лидер вновь отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена также отметили, что вопрос об этом окончательно решен.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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вашингтон, джо байден, дональд трамп, сша, в мире

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

02:22 24.11.2020 (обновлено: 04:19 24.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену.
Ранее телеканал CNN сообщил, что GSA и его глава Эмили Мерфи признали кандидата от Демократической партии победителем выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.

"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили (Мерфи) и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же", — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Мерфи подвергалась "приставаниям, угрозам и плохому обращению" за свою "твердую верность" США.
"Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", — заключил Трамп.
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Таким образом, американский лидер вновь отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена также отметили, что вопрос об этом окончательно решен.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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