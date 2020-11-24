https://ria.ru/20201124/vtsiom-1586044699.html

ВЦИОМ: россияне поддерживают ношение масок в общественных местах

ВЦИОМ: россияне поддерживают ношение масок в общественных местах

Большинство россиян поддержат обязательное ношение масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения ситуации с коронавирусом, свидетельствуют... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:35

2020-11-24T11:35

2020-11-24T11:35

коронавирус в россии

здоровье - общество

вциом

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство россиян поддержат обязательное ношение масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения ситуации с коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, 89% граждан поддержат введение требования обязательного ношения масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации, 10% придерживаются обратного мнения, 1% затруднился ответить.Отмечается, что также большинство респондентов (87%) готовы поддержать введение требований соблюдения дистанции в 1,5-2 метра между людьми в общественных местах, а 12% не готовы, остальные (1%) затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201114/neravenstvo-1584638087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, вциом, общество