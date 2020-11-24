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ВЦИОМ: россияне поддерживают ношение масок в общественных местах
ВЦИОМ: россияне поддерживают ношение масок в общественных местах
Большинство россиян поддержат обязательное ношение масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения ситуации с коронавирусом, свидетельствуют... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:35
2020-11-24T11:35
коронавирус в россии
здоровье - общество
вциом
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство россиян поддержат обязательное ношение масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения ситуации с коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, 89% граждан поддержат введение требования обязательного ношения масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации, 10% придерживаются обратного мнения, 1% затруднился ответить.Отмечается, что также большинство респондентов (87%) готовы поддержать введение требований соблюдения дистанции в 1,5-2 метра между людьми в общественных местах, а 12% не готовы, остальные (1%) затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, вциом, общество

ВЦИОМ: россияне поддерживают ношение масок в общественных местах

11:35 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство россиян поддержат обязательное ношение масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения ситуации с коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 89% граждан поддержат введение требования обязательного ношения масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации, 10% придерживаются обратного мнения, 1% затруднился ответить.
Отмечается, что также большинство респондентов (87%) готовы поддержать введение требований соблюдения дистанции в 1,5-2 метра между людьми в общественных местах, а 12% не готовы, остальные (1%) затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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