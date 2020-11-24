https://ria.ru/20201124/vorobev-1586039181.html

Умер глава Сибирского центра ФМБА Виктор Воробьев

Умер глава Сибирского центра ФМБА Виктор Воробьев

Генеральный директор ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России", депутат законодательной думы Томской области Виктор Воробьев скончался... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:11

2020-11-24T11:11

2020-11-24T11:11

коронавирус в россии

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

томская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Генеральный директор ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России", депутат законодательной думы Томской области Виктор Воробьев скончался после тяжелой болезни, сообщается во вторник на сайте центра."В результате тяжелой болезни ушел из жизни генеральный директор ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России", депутат законодательной думы Томской области Виктор Александрович Воробьев", - говорится в сообщении.По данным сайта РИА Томск, у Воробьева на фоне COVID-19 возникло осложнение после перенесенной операции на сердце. Местные СМИ сообщают, что в последнее время он лечился в Москве.Виктор Воробьев с 1993 года, после окончания военно-медицинского факультета Томского медицинского института, проходил службу в ВДВ в качестве военного врача. В 1995 году принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, получил боевое ранение, награжден государственными наградами РФ - медалью "За отвагу" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II степени с мечами. Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России возглавил в апреле 2014 года. С 2004 по 2016 годы был депутатом Собрания народных представителей ЗАТО Северск, затем Северской городской Думы. В сентябре 2016 года был избран депутатом законодательной думы Томской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585276461.html

томская область

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коронавирус в россии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), томская область, общество