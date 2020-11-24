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В Волгограде напавший на полицейских водитель арестован на два месяца
В Волгограде напавший на полицейских водитель арестован на два месяца
Водителя, которого подозревают в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде, арестовали на 2 месяца – до 21 января, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:29
2020-11-24T16:29
су ск рф по волгоградской области
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Водителя, которого подозревают в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде, арестовали на 2 месяца – до 21 января, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по области Наталия Куницкая.Ранее сообщалось, что 21 ноября около 15.00 по местному времени (14.00 мск) наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Когда водитель вышел из машины, то ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего правоохранителя, по данным ГУМВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. Как сообщали в областном комитете здравоохранения, и полицейский, и напавший были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья"."Сегодня Дзержинский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя территориального подразделения СКР об избрании в отношении 35-летнего волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Куницкая. По ее словам, подозреваемый арестован до 21 января.Как уточнила РИА Новости Куницкая, полицейский уже выписан из больницы, а водитель, который был прооперирован, еще находится в медучреждении.
https://ria.ru/20191219/1562610766.html
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су ск рф по волгоградской области, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, происшествия

В Волгограде напавший на полицейских водитель арестован на два месяца

16:29 24.11.2020
 
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиСотрудники правоохранительных органов Волгоградской области во время спецоперации по освобождению женщины и ее 6-летнего сына
Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области во время спецоперации по освобождению женщины и ее 6-летнего сына - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Водителя, которого подозревают в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде, арестовали на 2 месяца – до 21 января, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по области Наталия Куницкая.
Ранее сообщалось, что 21 ноября около 15.00 по местному времени (14.00 мск) наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Когда водитель вышел из машины, то ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего правоохранителя, по данным ГУМВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. Как сообщали в областном комитете здравоохранения, и полицейский, и напавший были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".
"Сегодня Дзержинский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя территориального подразделения СКР об избрании в отношении 35-летнего волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Куницкая. По ее словам, подозреваемый арестован до 21 января.
Как уточнила РИА Новости Куницкая, полицейский уже выписан из больницы, а водитель, который был прооперирован, еще находится в медучреждении.
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