https://ria.ru/20201124/volgograd-1586117262.html

В Волгограде напавший на полицейских водитель арестован на два месяца

В Волгограде напавший на полицейских водитель арестован на два месяца

Водителя, которого подозревают в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде, арестовали на 2 месяца – до 21 января, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:29

2020-11-24T16:29

2020-11-24T16:29

су ск рф по волгоградской области

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Водителя, которого подозревают в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде, арестовали на 2 месяца – до 21 января, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по области Наталия Куницкая.Ранее сообщалось, что 21 ноября около 15.00 по местному времени (14.00 мск) наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Когда водитель вышел из машины, то ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего правоохранителя, по данным ГУМВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. Как сообщали в областном комитете здравоохранения, и полицейский, и напавший были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья"."Сегодня Дзержинский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя территориального подразделения СКР об избрании в отношении 35-летнего волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Куницкая. По ее словам, подозреваемый арестован до 21 января.Как уточнила РИА Новости Куницкая, полицейский уже выписан из больницы, а водитель, который был прооперирован, еще находится в медучреждении.

https://ria.ru/20191219/1562610766.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су ск рф по волгоградской области, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, происшествия