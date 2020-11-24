https://ria.ru/20201124/volgograd-1586112150.html

В Волгоградской области возобновляется плановая медицинская помощь

В Волгоградской области возобновляется плановая медицинская помощь

Некоторые медучреждения Волгоградской области возобновляют плановое оказание медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции председатель комитета... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:06

2020-11-24T16:06

2020-11-24T16:06

волгоградская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей бочаров

здоровье - общество

волгоград

волгоградская область

волжский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7cf6a00eb7d581a9b233884e4484d47d.jpg

ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Некоторые медучреждения Волгоградской области возобновляют плановое оказание медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.По словам Себелева, в Волгоградской области в последние четыре недели обстановка с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалось не только в плане выявляемости инфекции, но и по количеству людей, которые обращаются в больницы с признаками ОРВИ. Он отметил, что если еще более месяца назад в медучреждения обращались около 22 тысяч человек в неделю, то сейчас не более 18 тысяч человек. По информации Себелева, в регионе развернуто более 8 тысяч "ковидных" коек, из них свободно около 30%."Количество коек у нас увеличилось, соответственно, губернатором было принято решение освободить одну из "ковидных" больниц и перевести ее в режим обычной работы, это 12-я больница, которая занимается высокотехнологичной медицинской помощью в плане ортопедии… Также в Волжском освободилось отделение инфекционного стационара, когда мы перевели (пациентов – ред.) в новую построенную больницу, там 130 коек", - сказал Себелев. Он отметил, что глава региона Андрей Бочаров дал поручение рассмотреть возможность перевести в обычный режим работы еще несколько медучреждений при условии сохранения стабильной ситуации с коронавирусом.По словам Себелева, перейти в плановый режим работы больницам удастся за счет открытия так называемых "коек долечивания" в одном из санаториев Волгограда, а также в детском лагере и гостинице, куда будут направлять пациентов с коронавирусом, которые не нуждаются в интенсивной терапии.По информации администрации Волгоградской области, стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом помогли вовремя принятые властями региона меры. Так, по поручению губернатора, с октября бесплатными лекарствами от инфекции были обеспечены пенсионеры, беременные, многодетные семьи и дети-инвалиды, а с этой недели бесплатные препараты будут получать все заболевшие. Кроме того, было принято решение о бесплатном тестировании пенсионеров с подозрением на COVID-19, затем возрастной уровень понизили до 50 лет, а с этой недели бесплатно проверять на коронавирус будут жителей региона в возрасте от 30 лет.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 24 ноября зарегистрировано 25 717 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 233 за последние сутки, выздоровели 24 603, скончались 284 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/mashina-1583388041.html

волгоград

волгоградская область

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей бочаров, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, волжский, общество