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Волгоградская область
https://ria.ru/20201124/volgograd-1586112150.html
В Волгоградской области возобновляется плановая медицинская помощь
В Волгоградской области возобновляется плановая медицинская помощь
Некоторые медучреждения Волгоградской области возобновляют плановое оказание медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции председатель комитета... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:06
2020-11-24T16:06
волгоградская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей бочаров
здоровье - общество
волгоград
волгоградская область
волжский
общество
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Некоторые медучреждения Волгоградской области возобновляют плановое оказание медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.По словам Себелева, в Волгоградской области в последние четыре недели обстановка с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалось не только в плане выявляемости инфекции, но и по количеству людей, которые обращаются в больницы с признаками ОРВИ. Он отметил, что если еще более месяца назад в медучреждения обращались около 22 тысяч человек в неделю, то сейчас не более 18 тысяч человек. По информации Себелева, в регионе развернуто более 8 тысяч "ковидных" коек, из них свободно около 30%."Количество коек у нас увеличилось, соответственно, губернатором было принято решение освободить одну из "ковидных" больниц и перевести ее в режим обычной работы, это 12-я больница, которая занимается высокотехнологичной медицинской помощью в плане ортопедии… Также в Волжском освободилось отделение инфекционного стационара, когда мы перевели (пациентов – ред.) в новую построенную больницу, там 130 коек", - сказал Себелев. Он отметил, что глава региона Андрей Бочаров дал поручение рассмотреть возможность перевести в обычный режим работы еще несколько медучреждений при условии сохранения стабильной ситуации с коронавирусом.По словам Себелева, перейти в плановый режим работы больницам удастся за счет открытия так называемых "коек долечивания" в одном из санаториев Волгограда, а также в детском лагере и гостинице, куда будут направлять пациентов с коронавирусом, которые не нуждаются в интенсивной терапии.По информации администрации Волгоградской области, стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом помогли вовремя принятые властями региона меры. Так, по поручению губернатора, с октября бесплатными лекарствами от инфекции были обеспечены пенсионеры, беременные, многодетные семьи и дети-инвалиды, а с этой недели бесплатные препараты будут получать все заболевшие. Кроме того, было принято решение о бесплатном тестировании пенсионеров с подозрением на COVID-19, затем возрастной уровень понизили до 50 лет, а с этой недели бесплатно проверять на коронавирус будут жителей региона в возрасте от 30 лет.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 24 ноября зарегистрировано 25 717 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 233 за последние сутки, выздоровели 24 603, скончались 284 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей бочаров, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, волжский, общество

В Волгоградской области возобновляется плановая медицинская помощь

16:06 24.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Некоторые медучреждения Волгоградской области возобновляют плановое оказание медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.
По словам Себелева, в Волгоградской области в последние четыре недели обстановка с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалось не только в плане выявляемости инфекции, но и по количеству людей, которые обращаются в больницы с признаками ОРВИ. Он отметил, что если еще более месяца назад в медучреждения обращались около 22 тысяч человек в неделю, то сейчас не более 18 тысяч человек. По информации Себелева, в регионе развернуто более 8 тысяч "ковидных" коек, из них свободно около 30%.
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"Количество коек у нас увеличилось, соответственно, губернатором было принято решение освободить одну из "ковидных" больниц и перевести ее в режим обычной работы, это 12-я больница, которая занимается высокотехнологичной медицинской помощью в плане ортопедии… Также в Волжском освободилось отделение инфекционного стационара, когда мы перевели (пациентов – ред.) в новую построенную больницу, там 130 коек", - сказал Себелев. Он отметил, что глава региона Андрей Бочаров дал поручение рассмотреть возможность перевести в обычный режим работы еще несколько медучреждений при условии сохранения стабильной ситуации с коронавирусом.
По словам Себелева, перейти в плановый режим работы больницам удастся за счет открытия так называемых "коек долечивания" в одном из санаториев Волгограда, а также в детском лагере и гостинице, куда будут направлять пациентов с коронавирусом, которые не нуждаются в интенсивной терапии.
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По информации администрации Волгоградской области, стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом помогли вовремя принятые властями региона меры. Так, по поручению губернатора, с октября бесплатными лекарствами от инфекции были обеспечены пенсионеры, беременные, многодетные семьи и дети-инвалиды, а с этой недели бесплатные препараты будут получать все заболевшие. Кроме того, было принято решение о бесплатном тестировании пенсионеров с подозрением на COVID-19, затем возрастной уровень понизили до 50 лет, а с этой недели бесплатно проверять на коронавирус будут жителей региона в возрасте от 30 лет.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 24 ноября зарегистрировано 25 717 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 233 за последние сутки, выздоровели 24 603, скончались 284 человека.
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