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Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
Власти Владивостока с помощью волонтёров организовали доставку продуктов и газовых баллонов ветеранам и инвалидам, оставшимся без света из-за циклона, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:41
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владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Владивостока с помощью волонтёров организовали доставку продуктов и газовых баллонов ветеранам и инвалидам, оставшимся без света из-за циклона, сообщает мэрия."За счет резервного фонда администрации Владивостока приобретены продуктовые наборы, газовые плиты и баллоны, вода. Мы индивидуально обзваниваем людей, узнаем, кому какая помощь необходима. В первую очередь, это социально незащищенные слои населения – инвалиды, ветераны, многодетные семьи, одинокие пенсионеры", - рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью Ирина Самусенко, чьи слова приводятся в сообщении.Она отметила, что в понедельник начали развоз гуманитарной помощи по 60 адресам, во вторник планируется еще по 170.Список нуждающихся в помощи горожан предоставил Центр социальной поддержки населения Приморского края, а также общественные организации города. Развозят по домам воду, баллоны с газом, газовые плиты, тушенку, сайру, гречку, рис, макароны, чай, сосиски, хлеб, молоко, сливочное и растительное масло. В развозе помогают волонтёры, они доставляют товары на своих машинах.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
https://ria.ru/20201123/elektrosnabzhenie-1585836496.html
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Во Владивостоке развернули пункты помощи населению
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владивосток, приморский край, общество

Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам

08:41 24.11.2020 (обновлено: 11:40 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
Демонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Владивостока с помощью волонтёров организовали доставку продуктов и газовых баллонов ветеранам и инвалидам, оставшимся без света из-за циклона, сообщает мэрия.
"За счет резервного фонда администрации Владивостока приобретены продуктовые наборы, газовые плиты и баллоны, вода. Мы индивидуально обзваниваем людей, узнаем, кому какая помощь необходима. В первую очередь, это социально незащищенные слои населения – инвалиды, ветераны, многодетные семьи, одинокие пенсионеры", - рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью Ирина Самусенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Она отметила, что в понедельник начали развоз гуманитарной помощи по 60 адресам, во вторник планируется еще по 170.
Список нуждающихся в помощи горожан предоставил Центр социальной поддержки населения Приморского края, а также общественные организации города. Развозят по домам воду, баллоны с газом, газовые плиты, тушенку, сайру, гречку, рис, макароны, чай, сосиски, хлеб, молоко, сливочное и растительное масло. В развозе помогают волонтёры, они доставляют товары на своих машинах.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
Обледеневшая ЛЭП во Владивостоке. Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за снежного циклона - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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