https://ria.ru/20201124/vladivostok-1586019229.html
Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
Власти Владивостока с помощью волонтёров организовали доставку продуктов и газовых баллонов ветеранам и инвалидам, оставшимся без света из-за циклона, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:41
2020-11-24T08:41
2020-11-24T11:40
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Владивостока с помощью волонтёров организовали доставку продуктов и газовых баллонов ветеранам и инвалидам, оставшимся без света из-за циклона, сообщает мэрия."За счет резервного фонда администрации Владивостока приобретены продуктовые наборы, газовые плиты и баллоны, вода. Мы индивидуально обзваниваем людей, узнаем, кому какая помощь необходима. В первую очередь, это социально незащищенные слои населения – инвалиды, ветераны, многодетные семьи, одинокие пенсионеры", - рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью Ирина Самусенко, чьи слова приводятся в сообщении.Она отметила, что в понедельник начали развоз гуманитарной помощи по 60 адресам, во вторник планируется еще по 170.Список нуждающихся в помощи горожан предоставил Центр социальной поддержки населения Приморского края, а также общественные организации города. Развозят по домам воду, баллоны с газом, газовые плиты, тушенку, сайру, гречку, рис, макароны, чай, сосиски, хлеб, молоко, сливочное и растительное масло. В развозе помогают волонтёры, они доставляют товары на своих машинах.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Во Владивостоке развернули пункты помощи населению
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в пятницу в связи с прохождением циклона - аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.
2020-11-24T08:41
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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
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владивосток, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости.
Власти Владивостока
с помощью волонтёров организовали доставку продуктов и газовых баллонов ветеранам и инвалидам, оставшимся без света из-за циклона, сообщает мэрия.
"За счет резервного фонда администрации Владивостока приобретены продуктовые наборы, газовые плиты и баллоны, вода. Мы индивидуально обзваниваем людей, узнаем, кому какая помощь необходима. В первую очередь, это социально незащищенные слои населения – инвалиды, ветераны, многодетные семьи, одинокие пенсионеры", - рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью Ирина Самусенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Она отметила, что в понедельник начали развоз гуманитарной помощи по 60 адресам, во вторник планируется еще по 170.
Список нуждающихся в помощи горожан предоставил Центр социальной поддержки населения Приморского края
, а также общественные организации города. Развозят по домам воду, баллоны с газом, газовые плиты, тушенку, сайру, гречку, рис, макароны, чай, сосиски, хлеб, молоко, сливочное и растительное масло. В развозе помогают волонтёры, они доставляют товары на своих машинах.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.