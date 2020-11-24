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Нейросеть "ВКонтакте" поможет отметить друзей на фото

Нейросеть "ВКонтакте" поможет отметить друзей на фото

Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) запустила функцию быстрых отметок на фото на основе компьютерного зрения и нейросети, говорится в сообщении ВК. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:34

2020-11-24T16:34

2020-11-24T16:35

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) запустила функцию быстрых отметок на фото на основе компьютерного зрения и нейросети, говорится в сообщении ВК."Искусственный интеллект подсказывает, а не навязывает. Когда пользователь загружает фотографию, система автоматически определяет, кто из друзей на ней присутствует. Затем алгоритмы могут подсказать автору отметить друзей на фото, а также предложить людям, которые изображены на снимке, самим себя отметить. Окончательное решение, подтвердить или отклонить свою отметку, принимает сам человек", - говорится в сообщении.Как отмечает ВК, функция быстрых отметок всегда учитывает и сохраняет приватность: если фото с пользователем попробует загрузить посторонний, он не сможет узнать, есть ли у этого человека профиль "Вконтакте"."Алгоритмы предлагают добавлять отметки на снимки только из тех альбомов, сообществ и профилей, к которым у пользователя есть доступ. Функция будет неактивна, если фото загружают в полностью закрытый приватностью альбом. Друзья, которые вместе с пользователем состоят в закрытом сообществе, где появилась фотография, могут увидеть подтвержденную им отметку или предложить себя отметить", - уточняется в сообщении.Настроить функцию быстрых отметок можно в настройках приватности профиля "Вконтакте". Так алгоритмы смогут сообщать пользователю о снимках от друзей, на которых он изображен, но пока не отмечен. Отметку всегда можно отклонить."Нейросети и технологии компьютерного зрения распознают пользователя на фото за мгновения и адаптируются к разному уровню освещенности, изменению возраста и прически, количеству лиц на фото, поворотам и наклонам головы", - приводятся в сообщении слова директора по продукту "Вконтакте" Марины Красновой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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