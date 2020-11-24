https://ria.ru/20201124/video-1586134796.html

Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем

Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем

Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:51

2020-11-24T17:51

2020-11-24T18:04

министерство обороны рф (минобороны рф)

приморский край

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края.Ранее ведомство сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов заявили, что "Джон Маккейн" проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".

приморский край

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), приморский край, сша, в мире