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Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:51
2020-11-24T17:51
2020-11-24T18:04
министерство обороны рф (минобороны рф)
приморский край
сша
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края.Ранее ведомство сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов заявили, что "Джон Маккейн" проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), приморский край, сша, в мире
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края.
Ранее ведомство сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.
В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов заявили, что "Джон Маккейн" проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства".
По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".