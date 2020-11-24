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Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:51
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министерство обороны рф (минобороны рф)
приморский край
сша
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края.Ранее ведомство сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов заявили, что "Джон Маккейн" проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".
приморский край
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министерство обороны рф (минобороны рф), приморский край, сша, в мире

Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем

17:51 24.11.2020 (обновлено: 18:04 24.11.2020)
 
Кадр видео инцидента с американским эсминцем John McCain
Кадр видео инцидента с американским эсминцем John McCain - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края.
Ранее ведомство сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.
В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов заявили, что "Джон Маккейн" проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства".
По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Приморский крайСШАВ мире
 
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