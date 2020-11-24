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Реформа институтов развития повысит роль ВЭБа, считают в Moody's
Реформа институтов развития повысит роль ВЭБа, считают в Moody's
Объявленная правительством реформа институтов развития повысит стратегическую роль ВЭБа, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:26
2020-11-24T18:26
2020-11-24T18:26
вэб
мсп банк
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Объявленная правительством реформа институтов развития повысит стратегическую роль ВЭБа, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление в том числе структур, отвечающих за малое и среднее предпринимательство (МСП), кроме того, будет создан универсальный банк на основе "МСП Банка" и банка "Дом.РФ".Эксперты агентства полагают, что функции организаций будут перераспределены между федеральными органами власти и ВЭБом, первые, предположительно, будут определять политику, а ВЭБ будет отвечать за ее реализацию."Это устранит многократное дублирование функций правительства и различных институтов развития, и также расширит сферу деятельности ВЭБа, повысит его практическую роль в принятии решений, а стратегическая важность ВЭБа возрастет после реализации плана правительства", - пишут они."Однако мы считаем, что изменения с участием ВЭБа являются наиболее существенными и фундаментальными с точки зрения масштабов их влияния на экономику страны и эффективности вовлечения институтов развития", - добавили они.
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вэб, мсп банк, экономика
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Объявленная правительством реформа институтов развития повысит стратегическую роль ВЭБа, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление в том числе структур, отвечающих за малое и среднее предпринимательство (МСП), кроме того, будет создан универсальный банк на основе "МСП Банка" и банка "Дом.РФ
".
Эксперты агентства полагают, что функции организаций будут перераспределены между федеральными органами власти и ВЭБом
, первые, предположительно, будут определять политику, а ВЭБ будет отвечать за ее реализацию.
"Это устранит многократное дублирование функций правительства и различных институтов развития, и также расширит сферу деятельности ВЭБа, повысит его практическую роль в принятии решений, а стратегическая важность ВЭБа возрастет после реализации плана правительства", - пишут они.
"Однако мы считаем, что изменения с участием ВЭБа являются наиболее существенными и фундаментальными с точки зрения масштабов их влияния на экономику страны и эффективности вовлечения институтов развития", - добавили они.