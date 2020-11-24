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Продолжается набор добровольцев для испытания "ЭпиВакКороны"
Продолжается набор добровольцев для испытания "ЭпиВакКороны"
Все добровольцы старше 60 лет для испытания вакцины "ЭпиВакКорона" уже набраны, продолжается набор участников старше 18 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:53
2020-11-24T14:53
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Все добровольцы старше 60 лет для испытания вакцины "ЭпиВакКорона" уже набраны, продолжается набор участников старше 18 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."К настоящему моменту набраны все 150 участников пострегистрационного исследования среди лиц старше 60 лет. Первые пять из них были привиты 21 ноября. Продолжается набор участников исследования в группе из 3 тысяч человек старше 18 лет", - говорится в сообщении.Каждый привитый доброволец в течение полугода после вакцинации регулярно будет наблюдаться в медицинском учреждении, на базе которого проводилась иммунизация, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Продолжается набор добровольцев для испытания "ЭпиВакКороны"

14:53 24.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Все добровольцы старше 60 лет для испытания вакцины "ЭпиВакКорона" уже набраны, продолжается набор участников старше 18 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"К настоящему моменту набраны все 150 участников пострегистрационного исследования среди лиц старше 60 лет. Первые пять из них были привиты 21 ноября. Продолжается набор участников исследования в группе из 3 тысяч человек старше 18 лет", - говорится в сообщении.
Каждый привитый доброволец в течение полугода после вакцинации регулярно будет наблюдаться в медицинском учреждении, на базе которого проводилась иммунизация, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Нежелательных реакций у испытывающих "ЭпиВакКорону" пожилых людей нет
 
Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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