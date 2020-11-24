https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

Вакцины не остановят СОVID-19, заявили в ВОЗ

Вакцины не остановят СОVID-19, заявили в ВОЗ

Вакцины полностью не остановят СОVID-19, но они дают большую надежду в борьбе с этим вирусом, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:35

2020-11-24T14:35

2020-11-24T14:42

распространение нового коронавируса

ханс клюге

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

весь мир

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вакцины полностью не остановят СОVID-19, но они дают большую надежду в борьбе с этим вирусом, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса", - сказал Клюге.По его словам, за последние недели были хорошие новости о вакцинах."Именно в такие моменты я вспоминаю об огромном богатстве научно-технического опыта и знаний, которыми мы обладаем в 53 странах нашего Европейского региона. Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин", - отметил Клюге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585854892.html

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ханс клюге, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, весь мир, воз, в мире