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https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html
Вакцины не остановят СОVID-19, заявили в ВОЗ
Вакцины не остановят СОVID-19, заявили в ВОЗ
Вакцины полностью не остановят СОVID-19, но они дают большую надежду в борьбе с этим вирусом, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:35
2020-11-24T14:42
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вакцины полностью не остановят СОVID-19, но они дают большую надежду в борьбе с этим вирусом, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса", - сказал Клюге.По его словам, за последние недели были хорошие новости о вакцинах."Именно в такие моменты я вспоминаю об огромном богатстве научно-технического опыта и знаний, которыми мы обладаем в 53 странах нашего Европейского региона. Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин", - отметил Клюге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ханс клюге, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Вакцины не остановят СОVID-19, заявили в ВОЗ

14:35 24.11.2020 (обновлено: 14:42 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вакцины полностью не остановят СОVID-19, но они дают большую надежду в борьбе с этим вирусом, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса", - сказал Клюге.
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По его словам, за последние недели были хорошие новости о вакцинах.
"Именно в такие моменты я вспоминаю об огромном богатстве научно-технического опыта и знаний, которыми мы обладаем в 53 странах нашего Европейского региона. Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин", - отметил Клюге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
 
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