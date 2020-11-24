https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076403.html

В РФПИ назвали сроки первых международных поставок вакцины "Спутник V"

В РФПИ назвали сроки первых международных поставок вакцины "Спутник V"

Первые международные поставки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса начнутся в январе 2021 года, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:39

2020-11-24T13:39

2020-11-24T13:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

китай

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Первые международные поставки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса начнутся в январе 2021 года, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской вакцины."Первые международные поставки российской вакцины "Спутник V" покупателям начнутся в январе 2021 года на основе существующих партнерств с иностранными производителями. Те покупатели, которые недавно оставили заявки, смогут получить первые партии вакцины, начиная с марта 2021 года", - говорится в сообщении."Мы готовы начать поставки вакцины "Спутник V" на международные рынки благодаря партнерствам с производителями в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае и еще четырех странах", - приводится в сообщении комментарий главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная корея

китай

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-24T13:39 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, китай, бразилия, общество