https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076403.html
В РФПИ назвали сроки первых международных поставок вакцины "Спутник V"
В РФПИ назвали сроки первых международных поставок вакцины "Спутник V"
Первые международные поставки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса начнутся в январе 2021 года, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:39
2020-11-24T13:39
2020-11-24T13:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
южная корея
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1400x0_80_0_0_a61a3a6dab70a23c52934552542c2845.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Первые международные поставки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса начнутся в январе 2021 года, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской вакцины."Первые международные поставки российской вакцины "Спутник V" покупателям начнутся в январе 2021 года на основе существующих партнерств с иностранными производителями. Те покупатели, которые недавно оставили заявки, смогут получить первые партии вакцины, начиная с марта 2021 года", - говорится в сообщении."Мы готовы начать поставки вакцины "Спутник V" на международные рынки благодаря партнерствам с производителями в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае и еще четырех странах", - приводится в сообщении комментарий главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
южная корея
китай
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_23:0:932:682_1400x0_80_0_0_7e6efeb69c2995fb059848790b2d504f.jpg
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-11-24T13:39
true
PT3M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, южная корея, китай, бразилия, общество