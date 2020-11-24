https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076137.html
РФПИ запустил производство сухой формы вакцины "Спутник V"
РФПИ запустил производство сухой формы вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустили производство сухой формы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, что позволяет... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:38
2020-11-24T13:38
2020-11-24T13:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустили производство сухой формы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, что позволяет доставлять ее в труднодоступные регионы, включая тропики, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/vaktsiny-1585933430.html
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-11-24T13:38
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество