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РФПИ запустил производство сухой формы вакцины "Спутник V"
РФПИ запустил производство сухой формы вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустили производство сухой формы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, что позволяет... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:38
2020-11-24T13:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустили производство сухой формы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, что позволяет доставлять ее в труднодоступные регионы, включая тропики, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/vaktsiny-1585933430.html
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60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

РФПИ запустил производство сухой формы вакцины "Спутник V"

13:38 24.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустили производство сухой формы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, что позволяет доставлять ее в труднодоступные регионы, включая тропики, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской вакцины.

"РФПИ и партнеры запустили производство лиофилизированной (сухой) формы вакцины, которая хранится при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов Цельсия. Подобный режим делает возможной дистрибуцию вакцины на международных рынках, а также расширение ее применения в труднодоступных регионах, включая зоны с тропическим климатом", - говорится в сообщении.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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