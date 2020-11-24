https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586073591.html

Попова рассказала, как работает вакцина от коронавируса

Попова рассказала, как работает вакцина от коронавируса

Вакцина не защищает от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения болезни и смерти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:29

2020-11-24T13:29

2020-11-24T13:29

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вакцина не защищает от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения болезни и смерти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна. Вакцина не защищает от встречи, от проникновения, значит, какой-либо формы заболевания", - сказала Попова на пресс-конференции.По ее словам, вакцина защищает от тяжелого течения и смерти от заболевания. Попова уточнила, что вакцина не "скафандр, это не изоляция от внешнего мира".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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