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Попова рассказала, как работает вакцина от коронавируса
Попова рассказала, как работает вакцина от коронавируса
Вакцина не защищает от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения болезни и смерти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:29
2020-11-24T13:29
2020-11-24T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вакцина не защищает от встречи с коронавирусом, но она защищает от тяжелого течения болезни и смерти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против кого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна. Вакцина не защищает от встречи, от проникновения, значит, какой-либо формы заболевания", - сказала Попова на пресс-конференции.По ее словам, вакцина защищает от тяжелого течения и смерти от заболевания. Попова уточнила, что вакцина не "скафандр, это не изоляция от внешнего мира".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество