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Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
Доктор медицинских наук Ирина Шестакова вакцинацию трех четвертей населения обязательным условием для остановки пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:10
2020-11-24T17:10
2020-11-24T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Доктор медицинских наук Ирина Шестакова вакцинацию трех четвертей населения обязательным условием для остановки пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".Врач объяснила, что даже в случае стопроцентной эффективности препарата вакцинация 50% населения не даст ликвидировать эпидемию. "Разговор идет о том, что вакцина должна быть хотя бы 60-70% эффективности и охватить мы должны 75% населения. Только при таком подходе мы действительно за некоторое время сможем остановить эпидемию", — подчеркнула Шестакова. В противном случае сохранится постоянная угроза новых вспышек, а эпидемия продолжится. Коронавирусом в России заражены более 2,1 миллиона человек, из которых свыше 1,6 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 37 тысяч человек. За последние сутки выявили 24,3 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Доктор медицинских наук Ирина Шестакова вакцинацию трех четвертей населения обязательным условием для остановки пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
Врач объяснила, что даже в случае стопроцентной эффективности препарата вакцинация 50% населения не даст ликвидировать эпидемию.
"Разговор идет о том, что вакцина должна быть хотя бы 60-70% эффективности и охватить мы должны 75% населения. Только при таком подходе мы действительно за некоторое время сможем остановить эпидемию", — подчеркнула Шестакова.
В противном случае сохранится постоянная угроза новых вспышек, а эпидемия продолжится.
Коронавирусом в России заражены более 2,1 миллиона человек, из которых свыше 1,6 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 37 тысяч человек. За последние сутки выявили 24,3 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.