https://ria.ru/20201124/ural-1586118601.html

Житель Урала после ссоры поджег свой дом с родственниками

Житель Урала после ссоры поджег свой дом с родственниками

Житель Свердловской области после ссоры с родственницей поджег свой дом, в котором также находились его жена и маленький ребенок, четыре человека... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:34

2020-11-24T16:34

2020-11-24T16:34

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Житель Свердловской области после ссоры с родственницей поджег свой дом, в котором также находились его жена и маленький ребенок, четыре человека госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.По данным ведомства, инцидент произошел днем в понедельник в городе Волчанске. Местный житель, находясь в своем частном одноэтажном доме, поссорился с 60-летней родственницей, после чего разлил бензин на пол и поджег его."В результате возникшего возгорания ожоги и отравление продуктами горения получили все четверо граждан, находившихся в доме. В результате данного происшествия в больницу доставлены сам подозреваемый, его 30-летняя жена, 11-летний мальчик (сын подозреваемого) и упомянутая 60-летняя родственница. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего.Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в сгоревшем доме проживала многодетная семейная пара, воспитывающая трех сыновей 2015, 2010 и 2009 годов рождения, ранее она в поле зрение ОВД не попадала."В день трагедии младший и старший ребенок находились в учебных заведениях, а средний был на дистанционном обучении. Надышавшегося едкого дыма мальчика в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Екатеринбургскую детскую больницу № 9 для оказания более квалифицированной медицинской помощи", - сказал он.Представитель полиции также добавил, что, по предварительной информации, 32-летний хозяин жилища налил бензин на пол кухни и бросил на него подожженную бересту, но затем пытался потушить огонь самостоятельно, закидывая пламя снегом.

https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586102703.html

свердловская область

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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область