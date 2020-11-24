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Политолог заподозрил "политическую шизофрению" у киевских властей
Политолог заподозрил "политическую шизофрению" у киевских властей
Политолог, заместитель главы Общественной палаты Крыма Анатолий Форманчук назвал "обострением политической шизофрении" намерение властей Украины создать... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:45
2020-11-24T15:47
россия
александр форманчук
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владимир путин
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оон
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Политолог, заместитель главы Общественной палаты Крыма Анатолий Форманчук назвал "обострением политической шизофрении" намерение властей Украины создать виртуальный музей "российской агрессии" и электронную базу данных "оккупации" Крыма и Донбасса.Виртуальный музей "российской агрессии" запустят на Украине и создадут электронную базу данных по событиям в Крыму и Донбассе, сказал в интервью украинским СМИ заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он заявил, что хронология "оккупации" в Крыму уже практически готова, ситуация с Донбассом сложнее, так как там для реконструкции событий нужно больше времени. По его словам, такой музей должен заинтересовать молодое поколение."Это я бы назвал обострением политической шизофрении правящего класса, которому принадлежит и замгепрокурора. Правящий класс разыгрывает эту карту российской агрессии в Крыму и против Украины с одной целью – чтобы как-то оправдать кризис государственности, когда идет период полураспада этого государства. Крым был яркой иллюстрацией этого процесса, так как как бы они не объясняли, крымчане (в 2014 году) сами высказали свою волю. Эта воля – вернуться в состав России была всегда, но особенно ярко проявилась в ходе второго майдана", - сказал Форманчук.Политолог также обратил внимание, что в связи с вероятными итогами выборов в США Украина вновь будет использоваться как один из инструментов давления на Россию."Зеленский и властное окружение вновь рьяно демонстрирует готовность служить этой цели и рассчитывают на то, что и США, и ЕС будут их щедро финансировать и решать за них проблемы, которые сами они решить не способны", - сказал политолог.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/krym-1585426487.html
https://ria.ru/20201122/voda-1585753119.html
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россия, александр форманчук, верховная рада украины, владимир путин, севастополь, оон, сша, украина, в мире

Политолог заподозрил "политическую шизофрению" у киевских властей

15:45 24.11.2020 (обновлено: 15:47 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Политолог, заместитель главы Общественной палаты Крыма Анатолий Форманчук назвал "обострением политической шизофрении" намерение властей Украины создать виртуальный музей "российской агрессии" и электронную базу данных "оккупации" Крыма и Донбасса.
Виртуальный музей "российской агрессии" запустят на Украине и создадут электронную базу данных по событиям в Крыму и Донбассе, сказал в интервью украинским СМИ заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он заявил, что хронология "оккупации" в Крыму уже практически готова, ситуация с Донбассом сложнее, так как там для реконструкции событий нужно больше времени. По его словам, такой музей должен заинтересовать молодое поколение.
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"Это я бы назвал обострением политической шизофрении правящего класса, которому принадлежит и замгепрокурора. Правящий класс разыгрывает эту карту российской агрессии в Крыму и против Украины с одной целью – чтобы как-то оправдать кризис государственности, когда идет период полураспада этого государства. Крым был яркой иллюстрацией этого процесса, так как как бы они не объясняли, крымчане (в 2014 году) сами высказали свою волю. Эта воля – вернуться в состав России была всегда, но особенно ярко проявилась в ходе второго майдана", - сказал Форманчук.
Политолог также обратил внимание, что в связи с вероятными итогами выборов в США Украина вновь будет использоваться как один из инструментов давления на Россию.
"Зеленский и властное окружение вновь рьяно демонстрирует готовность служить этой цели и рассчитывают на то, что и США, и ЕС будут их щедро финансировать и решать за них проблемы, которые сами они решить не способны", - сказал политолог.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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