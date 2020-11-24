https://ria.ru/20201124/udalenie-1586005532.html

Специалист рассказал, что следует ежемесячно удалять из смартфона

Специалист рассказал, что следует ежемесячно удалять из смартфона

Ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память смартфона, поэтому ежемесячно от них следует избавляться. Не помешает и проверка информации в облаке,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T02:28

2020-11-24T02:28

2020-11-24T11:41

россия

смартфоны

денис кусков

технологии

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память смартфона, поэтому ежемесячно от них следует избавляться. Не помешает и проверка информации в облаке, рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По его словам, с учетом широкого разнообразия целей, с которыми используются смартфоны, большинство людей устанавливают сто и более приложений, из которых постоянно используют не более десяти. Если вы хотите, чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех приложений, которыми вы не пользуетесь, а также помнить про те, что работают в фоновом режиме.Чистить информацию в облаке нужно, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных. Кроме того, хранение сверх минимального объема потребует доплат. Если вы очистите память, то платить не придется либо сумма снизится."Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона — в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера", — резюмировал Кусков.

https://ria.ru/20201115/vyklyuchenie-1584670396.html

https://ria.ru/20201123/batareya-1585831209.html

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россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество