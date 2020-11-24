Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/udalenie-1586005532.html
Специалист рассказал, что следует ежемесячно удалять из смартфона
Специалист рассказал, что следует ежемесячно удалять из смартфона
Ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память смартфона, поэтому ежемесячно от них следует избавляться. Не помешает и проверка информации в облаке,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T02:28
2020-11-24T11:41
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577473577_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a788652013d46abffaafbfa1237b3963.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память смартфона, поэтому ежемесячно от них следует избавляться. Не помешает и проверка информации в облаке, рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По его словам, с учетом широкого разнообразия целей, с которыми используются смартфоны, большинство людей устанавливают сто и более приложений, из которых постоянно используют не более десяти. Если вы хотите, чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех приложений, которыми вы не пользуетесь, а также помнить про те, что работают в фоновом режиме.Чистить информацию в облаке нужно, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных. Кроме того, хранение сверх минимального объема потребует доплат. Если вы очистите память, то платить не придется либо сумма снизится."Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона — в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера", — резюмировал Кусков.
https://ria.ru/20201115/vyklyuchenie-1584670396.html
https://ria.ru/20201123/batareya-1585831209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577473577_169:0:1876:1280_1400x0_80_0_0_6a7cf8cb9ebdb03a95cce759bbb4fe37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество

Специалист рассказал, что следует ежемесячно удалять из смартфона

02:28 24.11.2020 (обновлено: 11:41 24.11.2020)
 
© Фото : Pixabay/Dean MoriartyЛюди с мобильными телефонами
Люди с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Pixabay/Dean Moriarty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память смартфона, поэтому ежемесячно от них следует избавляться. Не помешает и проверка информации в облаке, рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
По его словам, с учетом широкого разнообразия целей, с которыми используются смартфоны, большинство людей устанавливают сто и более приложений, из которых постоянно используют не более десяти.
"Так что обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются — а это увеличивает интернет-трафик", — отметил специалист.
Если вы хотите, чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех приложений, которыми вы не пользуетесь, а также помнить про те, что работают в фоновом режиме.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 02:10
Названы причины выключения смартфона во время разговора
Чистить информацию в облаке нужно, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных. Кроме того, хранение сверх минимального объема потребует доплат. Если вы очистите память, то платить не придется либо сумма снизится.
"Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона — в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера", — резюмировал Кусков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 03:23
Эксперт рассказал, как пользователи сокращают срок работы смартфона
 
РоссияСмартфоныДенис КусковТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
Лента новостейМолния