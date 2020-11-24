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Новая экспозиция открылась в краеведческом музее Одоева после реставрации
Новая экспозиция открылась в краеведческом музее Одоева после реставрации
В краеведческом музее Одоева проведена комплексная реставрация и создана новая современная экспозиция, посвященная истории Одоевского княжества с XIV по XVII... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:33
2020-11-24T17:33
500-летие тульского кремля
одоевский район
тульская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В краеведческом музее Одоева проведена комплексная реставрация и создана новая современная экспозиция, посвященная истории Одоевского княжества с XIV по XVII век. Работы были проведены в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты, сообщили в администрации Тульской области."В ходе подготовки к юбилею только в Одоевском районе получили поддержку или заново созданы три музея. Теперь важно презентовать музей Одоевского княжества культурному и туристическому сообществу и включить его в музейные маршруты по Тульской области", – отметила на открытии заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.Также в правительстве региона сообщили, что в рамках федерального проекта "500-летие Тульского кремля и Большой засечной черты" область уделяет особое внимание возрождению усадеб. В частности, в проект продвижения историко-культурного наследия региона включена усадьба генерала Мирковича в Одоеве.В следующем году в ней начнет работу культурно-туристический центр, где наряду с музейной экспозицией будут размещаться площадки под временные выставки, конференц-зал, а также объекты туристической инфраструктуры, которые будут созданы на условиях государственно-частного партнерства.
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одоевский район
тульская область
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500-летие тульского кремля, одоевский район, тульская область

Новая экспозиция открылась в краеведческом музее Одоева после реставрации

17:33 24.11.2020
 
© Правительство Тульской областиЭкспозиция "Одоевское княжество" в краеведческом музее Одоева
Экспозиция Одоевское княжество в краеведческом музее Одоева - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Правительство Тульской области
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В краеведческом музее Одоева проведена комплексная реставрация и создана новая современная экспозиция, посвященная истории Одоевского княжества с XIV по XVII век. Работы были проведены в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты, сообщили в администрации Тульской области.
"В ходе подготовки к юбилею только в Одоевском районе получили поддержку или заново созданы три музея. Теперь важно презентовать музей Одоевского княжества культурному и туристическому сообществу и включить его в музейные маршруты по Тульской области", – отметила на открытии заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
Также в правительстве региона сообщили, что в рамках федерального проекта "500-летие Тульского кремля и Большой засечной черты" область уделяет особое внимание возрождению усадеб. В частности, в проект продвижения историко-культурного наследия региона включена усадьба генерала Мирковича в Одоеве.
Горожане на торжественных мероприятиях, посвященных 500-летию Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 12:27
В городах Большой засечной черты отметили 500-летие Тульского кремля
В следующем году в ней начнет работу культурно-туристический центр, где наряду с музейной экспозицией будут размещаться площадки под временные выставки, конференц-зал, а также объекты туристической инфраструктуры, которые будут созданы на условиях государственно-частного партнерства.
 
500-летие Тульского кремляОдоевский районТульская область
 
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