https://ria.ru/20201124/tserkov-1586039390.html

В РПЦ прокомментировали "отлучение" Лукашенко раскольниками

В РПЦ прокомментировали "отлучение" Лукашенко раскольниками

"Отлучившая" президента Белоруссии Александра Лукашенко раскольническая Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) просто рассчитывает получить... РИА Новости, 24.11.2020

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. "Отлучившая" президента Белоруссии Александра Лукашенко раскольническая Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) просто рассчитывает получить "дивиденды за оппозиционность", заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее самопровозглашенная БАПЦ сообщила, что Лукашенко "отлучен от святой православной церкви". Члены раскольнической структуры назвали его режим "сатанинской властью" и призвали верующих не подчиняться ее приказам. Кроме того, в БАПЦ заявили, что он должен "полностью покаяться" перед "Церковью и народом".Комментируя это решение БАПЦ, Кипшидзе заметил, что их расчет прост, но "непонятно, какое отношение он имеет к религии"."Сектантские и раскольничьи организации всегда действуют по одному и тому же предсказуемому сценарию - опираются либо на политическую оппозицию, либо на власть временщиков. Сначала дивиденды за оппозиционность, а потом, если повезет, награда от победивших революционеров за счет "люстрации" конкурирующих религиозных общин", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.Он отметил, что "второй вариант (с опорой на "власть временщиков" - ред.) показал свою "эффективность" на Украине, убедив раскольников в возможности получения таких бонусов, какие, находясь в правовом поле, никогда не получишь"."Такие глупости, как участие в национальном примирении, сохранение нейтралитета ради общественного блага, вообще не обсуждаются", - подытожил представитель РПЦ.Ранее директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев заявил РИА Новости, что Лукашенко - член канонической православной церкви, поэтому уже находился в состоянии "анафемы" с "отлучившей" его раскольнической Белорусской автокефальной православной церковью.БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции, объявившими свою независимость от Белорусского экзархата Русской православной церкви. В Белоруссии находится один приход этой структуры, в то время как ее административный центр расположен в США. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей и считается раскольнической. На территории страны действует каноническая Белорусская православная церковь, которая имеет статус экзархата РПЦ.

https://ria.ru/20201123/lukashenko--1585978636.html

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