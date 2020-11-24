https://ria.ru/20201124/tramp-1586113646.html

Трамп пообещал подать крупный иск о фальсификациях на выборах

Трамп пообещал подать крупный иск о фальсификациях на выборах

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что скоро будет подан некий крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:10

2020-11-24T16:10

2020-11-24T16:10

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что скоро будет подан некий крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах."Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!" - написал он в своем Twitter.Так он прокомментировал результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, который показал, что 79% сторонников Трампа считают, что выборы были "украдены"."Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил", - добавил президент.Опрос проводился с 10 по 19 ноября 2020 года среди 1500 избирателей по всей стране, погрешность составляет 2,5%.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.Юристы Трампа уже подавали иски с целью оспорить законность процедуры подсчета голосов или итоги выборов, но пока ни один из исков не был удовлетворен.Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201124/tramp-1586015816.html

https://ria.ru/20201122/isk-1585739057.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире