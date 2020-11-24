https://ria.ru/20201124/tramp-1586028537.html

Трамп понял, что проиграл, считает политолог

Трамп понял, что проиграл, считает политолог

Действующий президент США Дональд Трамп уже понял, что проиграл на выборах главы государства Джо Байдену, но он, учитывая его характер и личные особенности, не... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:13

2020-11-24T10:13

2020-11-24T10:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

федор лукьянов

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп уже понял, что проиграл на выборах главы государства Джо Байдену, но он, учитывая его характер и личные особенности, не признается в этом публично, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти."Трамп давно уже понял, что проиграл. Но по характеру он тот человек, который не в состоянии это публично признать. У него образ человека, который никогда не проигрывает", - сказал эксперт РИА Новости.По словам политолога, Трамп понимает, что у него уже явно ничего не получится. "Сейчас его иски превратились в комедию. Поэтому его имидж страдает - человек, который не способен признать реальность, выглядит не очень хорошо. В итоге будет так, как предсказывали многие: что де-факто Трамп уйдет, передача власти произойдет, при этом он так и не признает поражение - он не скажет этих фраз", - указал аналитик.При этом Лукьянов отметил, что чиновники вынуждены подстраиваться под такое поведение действующего главы государства. "Если президент публично отказывается признать, что проиграл, то, естественно, чиновники вынуждены тоже подстраиваться. Но Пентагон уже сказал (что получил уведомление о начале процедуры передачи власти), управление (общих служб) сказало. Это уже мелкие игры, которые отражают личные особенности Трампа", - пояснил эксперт.Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201124/tramp-1586015816.html

https://ria.ru/20201124/porazhenie-1586016072.html

https://ria.ru/20201124/iski-1586007650.html

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дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, федор лукьянов, сша, в мире