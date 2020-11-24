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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/tramp-1586028537.html
Трамп понял, что проиграл, считает политолог
Трамп понял, что проиграл, считает политолог
Действующий президент США Дональд Трамп уже понял, что проиграл на выборах главы государства Джо Байдену, но он, учитывая его характер и личные особенности, не... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:13
2020-11-24T10:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
федор лукьянов
сша
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп уже понял, что проиграл на выборах главы государства Джо Байдену, но он, учитывая его характер и личные особенности, не признается в этом публично, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти."Трамп давно уже понял, что проиграл. Но по характеру он тот человек, который не в состоянии это публично признать. У него образ человека, который никогда не проигрывает", - сказал эксперт РИА Новости.По словам политолога, Трамп понимает, что у него уже явно ничего не получится. "Сейчас его иски превратились в комедию. Поэтому его имидж страдает - человек, который не способен признать реальность, выглядит не очень хорошо. В итоге будет так, как предсказывали многие: что де-факто Трамп уйдет, передача власти произойдет, при этом он так и не признает поражение - он не скажет этих фраз", - указал аналитик.При этом Лукьянов отметил, что чиновники вынуждены подстраиваться под такое поведение действующего главы государства. "Если президент публично отказывается признать, что проиграл, то, естественно, чиновники вынуждены тоже подстраиваться. Но Пентагон уже сказал (что получил уведомление о начале процедуры передачи власти), управление (общих служб) сказало. Это уже мелкие игры, которые отражают личные особенности Трампа", - пояснил эксперт.Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201124/tramp-1586015816.html
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дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, федор лукьянов, сша, в мире

Трамп понял, что проиграл, считает политолог

10:13 24.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп уже понял, что проиграл на выборах главы государства Джо Байдену, но он, учитывая его характер и личные особенности, не признается в этом публично, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
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"Трамп давно уже понял, что проиграл. Но по характеру он тот человек, который не в состоянии это публично признать. У него образ человека, который никогда не проигрывает", - сказал эксперт РИА Новости.
По словам политолога, Трамп понимает, что у него уже явно ничего не получится. "Сейчас его иски превратились в комедию. Поэтому его имидж страдает - человек, который не способен признать реальность, выглядит не очень хорошо. В итоге будет так, как предсказывали многие: что де-факто Трамп уйдет, передача власти произойдет, при этом он так и не признает поражение - он не скажет этих фраз", - указал аналитик.
Мужчина в маске с изображением президента США Дональда и Голый ковбой празднуют победу Джо Байдена на выборах президента США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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При этом Лукьянов отметил, что чиновники вынуждены подстраиваться под такое поведение действующего главы государства. "Если президент публично отказывается признать, что проиграл, то, естественно, чиновники вынуждены тоже подстраиваться. Но Пентагон уже сказал (что получил уведомление о начале процедуры передачи власти), управление (общих служб) сказало. Это уже мелкие игры, которые отражают личные особенности Трампа", - пояснил эксперт.
Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.
Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденФедор ЛукьяновСШАВ мире
 
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