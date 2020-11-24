https://ria.ru/20201124/tramp-1586028412.html
Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти
Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти
Президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:12
2020-11-24T10:12
2020-11-24T10:12
выборы президента сша — 2020
джозеф "бо" байден
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775132_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_abf6adfb98266088d32e3062815158c8.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену."Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!" - написал в своем Twitter.При этом действующий глава государства отметил, что в интересах страны рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи и ее команде "делать все, что нужно" в отношении первичных протоколов. Тем самым он допустил начало формальных процедур передачи власти.Ранее CNN сообщил, что GSA и Мерфи признали Байдена победителем президентских выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Как сообщают американские СМИ, Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с избранием на пост главы государства.
https://ria.ru/20201124/porazhenie-1586016072.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775132_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6b198d135c047c79f7ac0c38e7bf870b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джозеф "бо" байден, дональд трамп, сша, в мире