https://ria.ru/20201124/tramp-1586028412.html

Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти

Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти

Президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:12

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выборы президента сша — 2020

джозеф "бо" байден

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену."Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!" - написал в своем Twitter.При этом действующий глава государства отметил, что в интересах страны рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи и ее команде "делать все, что нужно" в отношении первичных протоколов. Тем самым он допустил начало формальных процедур передачи власти.Ранее CNN сообщил, что GSA и Мерфи признали Байдена победителем президентских выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Как сообщают американские СМИ, Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с избранием на пост главы государства.

https://ria.ru/20201124/porazhenie-1586016072.html

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джозеф "бо" байден, дональд трамп, сша, в мире