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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/tramp-1586028412.html
Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти
Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти
Президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:12
2020-11-24T10:12
выборы президента сша — 2020
джозеф "бо" байден
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену."Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!" - написал в своем Twitter.При этом действующий глава государства отметил, что в интересах страны рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи и ее команде "делать все, что нужно" в отношении первичных протоколов. Тем самым он допустил начало формальных процедур передачи власти.Ранее CNN сообщил, что GSA и Мерфи признали Байдена победителем президентских выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Как сообщают американские СМИ, Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с избранием на пост главы государства.
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джозеф "бо" байден, дональд трамп, сша, в мире

Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти

10:12 24.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.
"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!" - написал в своем Twitter.
При этом действующий глава государства отметил, что в интересах страны рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи и ее команде "делать все, что нужно" в отношении первичных протоколов. Тем самым он допустил начало формальных процедур передачи власти.
Ранее CNN сообщил, что GSA и Мерфи признали Байдена победителем президентских выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.
Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Как сообщают американские СМИ, Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с избранием на пост главы государства.
Мужчина в маске с изображением президента США Дональда и Голый ковбой празднуют победу Джо Байдена на выборах президента США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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