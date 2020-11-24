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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/tramp-1586015816.html
Трамп разрешил своей администрации начать передачу власти Байдену
Трамп разрешил своей администрации начать передачу власти Байдену
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T07:20
2020-11-24T07:20
выборы президента сша — 2020
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тони блинкен
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.Как ранее сообщил CNN, GSA и его глава Эмили Мерфи признали Байдена победителем президентских выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.Таким образом, действующий американский президент снова отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти.Передача властиКак отметил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам, этот процесс начнется с обсуждений реакции на пандемию коронавируса и обсуждения интересов в области национальной безопасности.По его словам, также планируется получить полное представление о "попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения".При этом Абрахам не уточнил, что имеется в виду под формулировкой "опустошение" учреждений.Ключевые посты в администрацииПредставитель штаба Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы.Пост госсекретаря может занять Тони Блинкен, советника президента по национальной безопасности — Джейк Салливан, главы Министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, постпреда США при ООН — Линда Томас-Гринфилд, спецпосланника по климату — Джон Керри.Итоги выборовВыборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Как сообщают американские СМИ, Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с избранием на пост главы государства.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Как утверждает его адвокат Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.Следующего главу Соединенных Штатов приведут к присяге 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html
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джозеф "бо" байден, тони блинкен, дональд трамп, оон, сша, в мире

Трамп разрешил своей администрации начать передачу власти Байдену

07:20 24.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.
Как ранее сообщил CNN, GSA и его глава Эмили Мерфи признали Байдена победителем президентских выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.

"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили Мерфи и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же", — написал Трамп в Twitter.

Таким образом, действующий американский президент снова отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти.
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Передача власти

Как отметил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам, этот процесс начнется с обсуждений реакции на пандемию коронавируса и обсуждения интересов в области национальной безопасности.
По его словам, также планируется получить полное представление о "попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения".
При этом Абрахам не уточнил, что имеется в виду под формулировкой "опустошение" учреждений.
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Ключевые посты в администрации

Представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы.
Пост госсекретаря может занять Тони Блинкен, советника президента по национальной безопасности — Джейк Салливан, главы Министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, постпреда США при ООН — Линда Томас-Гринфилд, спецпосланника по климату — Джон Керри.
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Итоги выборов

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Как сообщают американские СМИ, Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с избранием на пост главы государства.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Как утверждает его адвокат Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.
Следующего главу Соединенных Штатов приведут к присяге 20 января 2021 года.
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