https://ria.ru/20201124/tramp-1586015816.html

Трамп разрешил своей администрации начать передачу власти Байдену

Трамп разрешил своей администрации начать передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T07:20

2020-11-24T07:20

2020-11-24T07:20

выборы президента сша — 2020

джозеф "бо" байден

тони блинкен

дональд трамп

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.Как ранее сообщил CNN, GSA и его глава Эмили Мерфи признали Байдена победителем президентских выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.Таким образом, действующий американский президент снова отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти.Передача властиКак отметил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам, этот процесс начнется с обсуждений реакции на пандемию коронавируса и обсуждения интересов в области национальной безопасности.По его словам, также планируется получить полное представление о "попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения".При этом Абрахам не уточнил, что имеется в виду под формулировкой "опустошение" учреждений.Ключевые посты в администрацииПредставитель штаба Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы.Пост госсекретаря может занять Тони Блинкен, советника президента по национальной безопасности — Джейк Салливан, главы Министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, постпреда США при ООН — Линда Томас-Гринфилд, спецпосланника по климату — Джон Керри.Итоги выборовВыборы президента США прошли 3 ноября, однако их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Как сообщают американские СМИ, Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с избранием на пост главы государства.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Как утверждает его адвокат Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.Следующего главу Соединенных Штатов приведут к присяге 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html

https://ria.ru/20201122/inauguratsiya-1585810366.html

https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

https://ria.ru/20201114/kissindzher-1584549763.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф "бо" байден, тони блинкен, дональд трамп, оон, сша, в мире