https://ria.ru/20201124/tovary-1586132013.html

Эксперт считает, что США не будут снимать пошлины с европейских товаров

Эксперт считает, что США не будут снимать пошлины с европейских товаров

США продолжат взимать дополнительные пошлины с товаров из ЕС, введённые во время президентства Дональда Трампа, даже после его смены, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:37

2020-11-24T17:37

2020-11-24T17:37

джозеф "бо" байден

дональд трамп

евросоюз

сша

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Мария Князева. США продолжат взимать дополнительные пошлины с товаров из ЕС, введённые во время президентства Дональда Трампа, даже после его смены, такое мнение высказал РИА Новости глобальный руководитель макроаналитики в финансовой группе ING Карстен Бржески."Никакой отмены текущих тарифов, но более дружественный подход к ЕС со стороны следующей администрации США, что, в конечном итоге, приведет к более тесной торговле", - ответил эксперт на вопрос, ожидает ли он смягчения торговой напряженности между Штатами и союзом в 2021 году, к примеру, снятия ранее введённых пошлин на сталь и алюминий.Торговые отношения США и Евросоюза в настоящее время находятся не в лучшем состоянии. В частности, Соединенные Штаты наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные пошлины.В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объёмом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. При этом в ЕС регулярно заявляют, что хотели бы достигнуть договорённости с США по этим спорам по авиакомпаниям и готовы снять свои пошлины.При этом в июле 2018 года президент США Дональд Трамп и предыдущий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились об упрощении торговых отношений в ряде сфер. В рамках этого соглашения Евросоюз, к примеру, наращивал импорт СПГ из Соединенных Штатов.Крупных торговых договоренностей в рамках этой сделки Трампа и Юнкера достигнуто не было. Однако ЕК ранее в сентябре объявила о достижении миниторгового соглашения с США, которое должно снизить пошлины и облегчить взаимные поставки определённых товаров из Евросоюза и Штатов на сумму лишь в пару сотен миллионов евро в год.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/tramp-1586119357.html

https://ria.ru/20201124/bayden-1586072413.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф "бо" байден, дональд трамп, евросоюз, сша, экономика