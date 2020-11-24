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Эксперт считает, что США не будут снимать пошлины с европейских товаров
Эксперт считает, что США не будут снимать пошлины с европейских товаров
США продолжат взимать дополнительные пошлины с товаров из ЕС, введённые во время президентства Дональда Трампа, даже после его смены, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:37
2020-11-24T17:37
джозеф "бо" байден
дональд трамп
евросоюз
сша
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Мария Князева. США продолжат взимать дополнительные пошлины с товаров из ЕС, введённые во время президентства Дональда Трампа, даже после его смены, такое мнение высказал РИА Новости глобальный руководитель макроаналитики в финансовой группе ING Карстен Бржески."Никакой отмены текущих тарифов, но более дружественный подход к ЕС со стороны следующей администрации США, что, в конечном итоге, приведет к более тесной торговле", - ответил эксперт на вопрос, ожидает ли он смягчения торговой напряженности между Штатами и союзом в 2021 году, к примеру, снятия ранее введённых пошлин на сталь и алюминий.Торговые отношения США и Евросоюза в настоящее время находятся не в лучшем состоянии. В частности, Соединенные Штаты наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные пошлины.В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объёмом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. При этом в ЕС регулярно заявляют, что хотели бы достигнуть договорённости с США по этим спорам по авиакомпаниям и готовы снять свои пошлины.При этом в июле 2018 года президент США Дональд Трамп и предыдущий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились об упрощении торговых отношений в ряде сфер. В рамках этого соглашения Евросоюз, к примеру, наращивал импорт СПГ из Соединенных Штатов.Крупных торговых договоренностей в рамках этой сделки Трампа и Юнкера достигнуто не было. Однако ЕК ранее в сентябре объявила о достижении миниторгового соглашения с США, которое должно снизить пошлины и облегчить взаимные поставки определённых товаров из Евросоюза и Штатов на сумму лишь в пару сотен миллионов евро в год.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/tramp-1586119357.html
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джозеф "бо" байден, дональд трамп, евросоюз, сша, экономика

Эксперт считает, что США не будут снимать пошлины с европейских товаров

17:37 24.11.2020
 
© РИА Новости / Джереми Хоган / Перейти в фотобанкАкция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Кливленде
Акция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Кливленде - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Джереми Хоган
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Мария Князева. США продолжат взимать дополнительные пошлины с товаров из ЕС, введённые во время президентства Дональда Трампа, даже после его смены, такое мнение высказал РИА Новости глобальный руководитель макроаналитики в финансовой группе ING Карстен Бржески.
"Никакой отмены текущих тарифов, но более дружественный подход к ЕС со стороны следующей администрации США, что, в конечном итоге, приведет к более тесной торговле", - ответил эксперт на вопрос, ожидает ли он смягчения торговой напряженности между Штатами и союзом в 2021 году, к примеру, снятия ранее введённых пошлин на сталь и алюминий.
Торговые отношения США и Евросоюза в настоящее время находятся не в лучшем состоянии. В частности, Соединенные Штаты наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные пошлины.
В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объёмом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. При этом в ЕС регулярно заявляют, что хотели бы достигнуть договорённости с США по этим спорам по авиакомпаниям и готовы снять свои пошлины.
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Крупных торговых договоренностей в рамках этой сделки Трампа и Юнкера достигнуто не было. Однако ЕК ранее в сентябре объявила о достижении миниторгового соглашения с США, которое должно снизить пошлины и облегчить взаимные поставки определённых товаров из Евросоюза и Штатов на сумму лишь в пару сотен миллионов евро в год.
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Джозеф "Бо" БайденДональд ТрампЕвросоюзСШАЭкономика
 
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