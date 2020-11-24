https://ria.ru/20201124/tolyatti-1586133334.html

Житель Тольятти получил 19 лет за избиение двухлетней падчерицы

Житель Тольятти получил 19 лет за избиение двухлетней падчерицы

Суд в Самарской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, который до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, сообщает во вторник... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:44

2020-11-24T17:44

2020-11-24T17:47

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, который до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.Ранее СУСК РФ по Самарской области сообщало, что 9 июня 2019 года пьяный житель Тольятти в своей квартире несколько раз ударил по голове свою двухлетнюю падчерицу. По данным следствия, мать девочки в это время находилась на работе, а когда вернулась, вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось. Следователи также установили, что мужчина на протяжении девяти месяцев периодически избивал девочку. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, его арестовали, в ходе допроса он полностью признал свою вину."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По информации СУСК, он признан виновным в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью и истязании в отношении несовершеннолетнего.По данным ведомства, в настоящее время продолжается суд над матерью девочки. По информации следствия, женщина на протяжении девяти месяцев тоже избивала ребенка. По данным прокуратуры региона, мать не заботилась о дочери. В связи с этим следователи в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20190815/1557544450.html

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, тольятти, происшествия