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Житель Тольятти получил 19 лет за избиение двухлетней падчерицы
Житель Тольятти получил 19 лет за избиение двухлетней падчерицы
Суд в Самарской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, который до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, сообщает во вторник... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:44
2020-11-24T17:47
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, который до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.Ранее СУСК РФ по Самарской области сообщало, что 9 июня 2019 года пьяный житель Тольятти в своей квартире несколько раз ударил по голове свою двухлетнюю падчерицу. По данным следствия, мать девочки в это время находилась на работе, а когда вернулась, вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось. Следователи также установили, что мужчина на протяжении девяти месяцев периодически избивал девочку. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, его арестовали, в ходе допроса он полностью признал свою вину."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По информации СУСК, он признан виновным в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью и истязании в отношении несовершеннолетнего.По данным ведомства, в настоящее время продолжается суд над матерью девочки. По информации следствия, женщина на протяжении девяти месяцев тоже избивала ребенка. По данным прокуратуры региона, мать не заботилась о дочери. В связи с этим следователи в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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самарская область, тольятти, происшествия

Житель Тольятти получил 19 лет за избиение двухлетней падчерицы

17:44 24.11.2020 (обновлено: 17:47 24.11.2020)
 
© Depositphotos / ia__64Мужчина бьет ребенка
Мужчина бьет ребенка - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Depositphotos / ia__64
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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, который до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
Ранее СУСК РФ по Самарской области сообщало, что 9 июня 2019 года пьяный житель Тольятти в своей квартире несколько раз ударил по голове свою двухлетнюю падчерицу. По данным следствия, мать девочки в это время находилась на работе, а когда вернулась, вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось. Следователи также установили, что мужчина на протяжении девяти месяцев периодически избивал девочку. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, его арестовали, в ходе допроса он полностью признал свою вину.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации СУСК, он признан виновным в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью и истязании в отношении несовершеннолетнего.
По данным ведомства, в настоящее время продолжается суд над матерью девочки. По информации следствия, женщина на протяжении девяти месяцев тоже избивала ребенка. По данным прокуратуры региона, мать не заботилась о дочери. В связи с этим следователи в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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