https://ria.ru/20201124/testirovanie-1586045562.html
Голикова объяснила неэффективность сплошного тестирования на COVID-19
Голикова объяснила неэффективность сплошного тестирования на COVID-19
Сплошное тестирование населения на коронавирус не дает эпидемиологического эффекта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:38
2020-11-24T11:38
2020-11-24T12:41
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сплошное тестирование населения на коронавирус не дает эпидемиологического эффекта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Она объяснила, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней, поэтому отрицательный анализ у клинически здорового на момент сдачи биоматериала человека, на самом деле, не гарантирует отсутствия у него COVID-19. По словам Голиковой, в России уже сделали более 73 миллионов тестов, поэтому показатели выявляемости инфекции достаточно высоки. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что за сутки в стране проводят более 600 тысяч исследований на коронавирус: причем только 15-20% из них — коммерческие. Остальные тесты делают за счет государства. Ситуация в регионахВсего с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 2 138 828 человек, из них 37 тысяч погибли, свыше 1,63 миллиона вылечились. По данным на 23 ноября, в регионах было занято 78,2% коечного фонда, отметила Голикова.Председатель оперштаба по борьбе с распространение инфекции подчеркнула, что озвученные ею цифры говорят о напряженной ситуации с COVID-19 в России. Массовая вакцинацияПрививать россиян от коронавирусной инфекции планируют с 2021 года, сообщила Голикова."Я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством вакцинация носит добровольный характер", — сказала она.Вице-премьер также напомнила, что 18 ноября Министерство здравоохранения выдало разрешение на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Параллельно идет работа по ее вводу в гражданский оборот.Что касается препарата "Спутник V" от Центра имели Гамалеи, то уже выпустили более 117 тысяч доз, а к концу 2020-го хотят произвести свыше двух миллионов доз, отметила Голикова.Сезонность коронавирусаАнна Попова подчеркнула, что коронавирус приобретает "сезонный характер".По ее мнению, нельзя говорить о том, что коронавирус уйдет до весны: "Острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года. <...> [Коронавирус] будет ослабевать, мы надеемся, но только тогда, когда мы будем ему четко и жестко противодействовать", — подытожила руководитель Роспотребнадзора.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585611276.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Сплошное тестирование населения на коронавирус
не дает эпидемиологического эффекта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
на координационном совете уполномоченных по правам человека.
Она объяснила, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней, поэтому отрицательный анализ у клинически здорового на момент сдачи биоматериала человека, на самом деле, не гарантирует отсутствия у него COVID-19. По словам Голиковой, в России уже сделали более 73 миллионов тестов, поэтому показатели выявляемости инфекции достаточно высоки.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
, в свою очередь, сообщила, что за сутки в стране проводят более 600 тысяч исследований на коронавирус: причем только 15-20% из них — коммерческие. Остальные тесты делают за счет государства.
Ситуация в регионах
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 2 138 828 человек, из них 37 тысяч погибли, свыше 1,63 миллиона вылечились. По данным на 23 ноября, в регионах было занято 78,2% коечного фонда, отметила Голикова.
"Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня <...> в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская область – 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия — 92,1%, Республика Крым — 93,6% и город Санкт Петербург — 90,3%", — уточнила вице-премьер.
Председатель оперштаба по борьбе с распространение инфекции подчеркнула, что озвученные ею цифры говорят о напряженной ситуации с COVID-19 в России.
Массовая вакцинация
Прививать россиян от коронавирусной инфекции планируют с 2021 года, сообщила Голикова.
"Я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством вакцинация носит добровольный характер", — сказала она.
Вице-премьер также напомнила, что 18 ноября Министерство здравоохранения выдало разрешение на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Параллельно идет работа по ее вводу в гражданский оборот.
Что касается препарата "Спутник V" от Центра имели Гамалеи, то уже выпустили более 117 тысяч доз, а к концу 2020-го хотят произвести свыше двух миллионов доз, отметила Голикова.
Сезонность коронавируса
Анна Попова подчеркнула, что коронавирус приобретает "сезонный характер".
"Он будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года", — объяснила глава службы.
По ее мнению, нельзя говорить о том, что коронавирус уйдет до весны:
"Острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года. <...> [Коронавирус] будет ослабевать, мы надеемся, но только тогда, когда мы будем ему четко и жестко противодействовать", — подытожила руководитель Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.