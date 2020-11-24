https://ria.ru/20201124/testirovanie-1586045562.html

Голикова объяснила неэффективность сплошного тестирования на COVID-19

Голикова объяснила неэффективность сплошного тестирования на COVID-19

Сплошное тестирование населения на коронавирус не дает эпидемиологического эффекта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:38

2020-11-24T11:38

2020-11-24T12:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сплошное тестирование населения на коронавирус не дает эпидемиологического эффекта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Она объяснила, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней, поэтому отрицательный анализ у клинически здорового на момент сдачи биоматериала человека, на самом деле, не гарантирует отсутствия у него COVID-19. По словам Голиковой, в России уже сделали более 73 миллионов тестов, поэтому показатели выявляемости инфекции достаточно высоки. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что за сутки в стране проводят более 600 тысяч исследований на коронавирус: причем только 15-20% из них — коммерческие. Остальные тесты делают за счет государства. Ситуация в регионахВсего с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 2 138 828 человек, из них 37 тысяч погибли, свыше 1,63 миллиона вылечились. По данным на 23 ноября, в регионах было занято 78,2% коечного фонда, отметила Голикова.Председатель оперштаба по борьбе с распространение инфекции подчеркнула, что озвученные ею цифры говорят о напряженной ситуации с COVID-19 в России. Массовая вакцинацияПрививать россиян от коронавирусной инфекции планируют с 2021 года, сообщила Голикова."Я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством вакцинация носит добровольный характер", — сказала она.Вице-премьер также напомнила, что 18 ноября Министерство здравоохранения выдало разрешение на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Параллельно идет работа по ее вводу в гражданский оборот.Что касается препарата "Спутник V" от Центра имели Гамалеи, то уже выпустили более 117 тысяч доз, а к концу 2020-го хотят произвести свыше двух миллионов доз, отметила Голикова.Сезонность коронавирусаАнна Попова подчеркнула, что коронавирус приобретает "сезонный характер".По ее мнению, нельзя говорить о том, что коронавирус уйдет до весны: "Острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года. <...> [Коронавирус] будет ослабевать, мы надеемся, но только тогда, когда мы будем ему четко и жестко противодействовать", — подытожила руководитель Роспотребнадзора.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585611276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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