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Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
Капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 500 миллиардов долларов на фоне продолжающегося ралли акций компании, которое помогло... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:03
2020-11-24T18:03
илон маск
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 500 миллиардов долларов на фоне продолжающегося ралли акций компании, которое помогло главе фирмы Илону Маску подняться на второе место в списке богатейших людей мира, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.40 мск акции Tesla дорожали на 2,96%, до 537,31 доллара. Таким образом, капитализация компании достигла 509 миллиардов долларов.Акции дорожают после того, как аналитик компании Wedbush повысил целевую цену по ним до 1 тысячи долларов. Ранее в ноябре сообщалось, что акции Tesla войдут в индекс широкого рынка S&amp;P 500 в декабре. С начала ноября бумаги компании подорожали на 38%, с 388 долларов по состоянию на конец октября.В результате ралли глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса (127,7 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос со 182 миллиардами долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
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илон маск, tesla motors, авто, microsoft corporation, spacex, билл гейтс, калифорния, пало-альто, сша, экономика

Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов

18:03 24.11.2020
 
© Фото : страница Илорна Маска в TwitterПрезентация автомобиля Tesla Cybertruck
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 500 миллиардов долларов на фоне продолжающегося ралли акций компании, которое помогло главе фирмы Илону Маску подняться на второе место в списке богатейших людей мира, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.40 мск акции Tesla дорожали на 2,96%, до 537,31 доллара. Таким образом, капитализация компании достигла 509 миллиардов долларов.
Акции дорожают после того, как аналитик компании Wedbush повысил целевую цену по ним до 1 тысячи долларов. Ранее в ноябре сообщалось, что акции Tesla войдут в индекс широкого рынка S&P 500 в декабре. С начала ноября бумаги компании подорожали на 38%, с 388 долларов по состоянию на конец октября.
В результате ралли глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса (127,7 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос со 182 миллиардами долларов.
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Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
 
Илон МаскTesla motorsАвтоMicrosoft CorporationSpaceXБилл ГейтсКалифорнияПало-АльтоСШАЭкономика
 
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