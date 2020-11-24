https://ria.ru/20201124/tesla-1586136921.html

Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов

Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 500 миллиардов долларов на фоне продолжающегося ралли акций компании, которое помогло... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:03

2020-11-24T18:03

2020-11-24T18:03

илон маск

tesla motors

авто

microsoft corporation

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билл гейтс

калифорния

пало-альто

сша

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 500 миллиардов долларов на фоне продолжающегося ралли акций компании, которое помогло главе фирмы Илону Маску подняться на второе место в списке богатейших людей мира, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.40 мск акции Tesla дорожали на 2,96%, до 537,31 доллара. Таким образом, капитализация компании достигла 509 миллиардов долларов.Акции дорожают после того, как аналитик компании Wedbush повысил целевую цену по ним до 1 тысячи долларов. Ранее в ноябре сообщалось, что акции Tesla войдут в индекс широкого рынка S&P 500 в декабре. С начала ноября бумаги компании подорожали на 38%, с 388 долларов по состоянию на конец октября.В результате ралли глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса (127,7 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос со 182 миллиардами долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/tesla-1586053397.html

калифорния

пало-альто

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, авто, microsoft corporation, spacex, билл гейтс, калифорния, пало-альто, сша, экономика