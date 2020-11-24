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https://ria.ru/20201124/tesla-1586040841.html
Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:20
2020-11-24T11:20
риа наука
хакеры
кибербезопасность
tesla motors
технологии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности.Подопытным стал Tesla Model X. Защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Оказалось, что взломать продвинутую систему можно имея электронный блок управления, взятого с аналогичного автомобиля.Исследователи собрали установку для взлома электромобиля Илона Маска за 195 долларов. На угон же ушло буквально несколько минут — хакеры считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla и была "угнана".Бельгийские специалисты еще до того, как опубликовали свой эксперимент, сообщили об уязвимости электромобиля в Tesla. Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки.
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хакеры, кибербезопасность, tesla motors, технологии

Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут

11:20 24.11.2020
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезентация новой модели TESLA "Model X"
Презентация новой модели TESLA Model X - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности.
Подопытным стал Tesla Model X. Защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Оказалось, что взломать продвинутую систему можно имея электронный блок управления, взятого с аналогичного автомобиля.
Исследователи собрали установку для взлома электромобиля Илона Маска за 195 долларов. На угон же ушло буквально несколько минут — хакеры считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla и была "угнана".
Бельгийские специалисты еще до того, как опубликовали свой эксперимент, сообщили об уязвимости электромобиля в Tesla. Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки.
Зарядка электромобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 19:17Акценты
Суперэлектрокар: Россия намерена побороться с TeslaРынок электромобилей растет как на дрожжах. Все новые концерны реализуют крупные программы по разработке и производству машин, использующих в качестве топлива электричество. Россия заявила о намерении найти свое место в этой быстроразвивающейся конкурентной среде.
 
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