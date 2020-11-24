https://ria.ru/20201124/tesla-1586040841.html

Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут

Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут

Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:20

2020-11-24T11:20

2020-11-24T11:20

риа наука

хакеры

кибербезопасность

tesla motors

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152994/94/1529949424_0:268:2961:1934_1400x0_80_0_0_f12b6f2707295759d8b4698305d92068.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности.Подопытным стал Tesla Model X. Защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Оказалось, что взломать продвинутую систему можно имея электронный блок управления, взятого с аналогичного автомобиля.Исследователи собрали установку для взлома электромобиля Илона Маска за 195 долларов. На угон же ушло буквально несколько минут — хакеры считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla и была "угнана".Бельгийские специалисты еще до того, как опубликовали свой эксперимент, сообщили об уязвимости электромобиля в Tesla. Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/elektrokar-1584893825.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хакеры, кибербезопасность, tesla motors, технологии