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Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:20
2020-11-24T11:20
2020-11-24T11:20
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технологии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бортовую систему безопасности электрокара Tesla можно взломать за считанные минуты. Эксперимент с угоном провели бельгийские специалисты по кибербезопасности.Подопытным стал Tesla Model X. Защита электромобиля оказалась уязвима в части процесса установки обновления фирменного брелока. Оказалось, что взломать продвинутую систему можно имея электронный блок управления, взятого с аналогичного автомобиля.Исследователи собрали установку для взлома электромобиля Илона Маска за 195 долларов. На угон же ушло буквально несколько минут — хакеры считали сигнал разблокировки, удаленно перепрошили брелок, разблокировали двери и привязали новый ключ к бортовой системе автомобиля. После этих манипуляций Tesla и была "угнана".Бельгийские специалисты еще до того, как опубликовали свой эксперимент, сообщили об уязвимости электромобиля в Tesla. Производитель обещает проблему решить, выпустив новую версию прошивки.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/elektrokar-1584893825.html
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хакеры, кибербезопасность, tesla motors, технологии