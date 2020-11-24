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https://ria.ru/20201124/tavrida-1586071646.html
Палеонтологи обнаружили в пещере "Таврида" скелеты новых обитателей
Палеонтологи обнаружили в пещере "Таврида" скелеты новых обитателей
Костные остатки новых обитателей обнаружены в крымской пещере Таврида, в их числе карликовый бобр и дикобраз, сообщил ведущий методист зоологического музея... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:21
2020-11-24T13:21
риа наука
крымский федеральный университет
дальний восток
белогорский район
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Костные остатки новых обитателей обнаружены в крымской пещере Таврида, в их числе карликовый бобр и дикобраз, сообщил ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолог Дмитрий Старцев.Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей: спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет."Среди новых видов – несколько форм грызунов, от полевок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун – дикобраз Hystrix refossa… Он, как и более мелкий дикобраз Виноградова, обитал непосредственно в пещере и любил погрызть кости животных, которые затаскивали туда хищники", – приводит слова Старцева пресс-служба вуза.Кроме того, по словам эксперта, подтвердилось предположение, что в пещере обитали две разные саблезубые кошки."Это были крупный, почти со льва, гомотерий и более изящный мегантереон, размером с леопарда. Кроме того, найдены останки настоящих кошек: это были древняя рысь и пока не определенная кошка, напоминающая по телосложению гепарда. Состав группы хищных пополнился представителем семейства куньих. Нами найдены фрагменты скелета древнего хорька", – добавил Старцев.Кроме того, по его словам, пополнился список найденных костных остатков птиц: два вида сов, дрофы, стрепета, утки-мандаринки (сейчас она встречается в природе только на Дальнем Востоке). Также найдена кость сухопутной черепахи и мелкие косточки жаб, змей и ящериц.Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей: спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
https://ria.ru/20200729/1575113946.html
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дальний восток
белогорский район
республика крым
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крымский федеральный университет, дальний восток, белогорский район, республика крым

Палеонтологи обнаружили в пещере "Таврида" скелеты новых обитателей

13:21 24.11.2020
 
© Фото : пресс-служба КФУУченые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : пресс-служба КФУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Костные остатки новых обитателей обнаружены в крымской пещере Таврида, в их числе карликовый бобр и дикобраз, сообщил ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолог Дмитрий Старцев.
Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей: спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
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"Среди новых видов – несколько форм грызунов, от полевок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун – дикобраз Hystrix refossa… Он, как и более мелкий дикобраз Виноградова, обитал непосредственно в пещере и любил погрызть кости животных, которые затаскивали туда хищники", – приводит слова Старцева пресс-служба вуза.
Кроме того, по словам эксперта, подтвердилось предположение, что в пещере обитали две разные саблезубые кошки.
"Это были крупный, почти со льва, гомотерий и более изящный мегантереон, размером с леопарда. Кроме того, найдены останки настоящих кошек: это были древняя рысь и пока не определенная кошка, напоминающая по телосложению гепарда. Состав группы хищных пополнился представителем семейства куньих. Нами найдены фрагменты скелета древнего хорька", – добавил Старцев.
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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Кроме того, по его словам, пополнился список найденных костных остатков птиц: два вида сов, дрофы, стрепета, утки-мандаринки (сейчас она встречается в природе только на Дальнем Востоке). Также найдена кость сухопутной черепахи и мелкие косточки жаб, змей и ящериц.
Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей: спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
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РИА НаукаКрымский федеральный университетДальний ВостокБелогорский районРеспублика Крым
 
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