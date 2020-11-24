https://ria.ru/20201124/tavrida-1586071646.html

Палеонтологи обнаружили в пещере "Таврида" скелеты новых обитателей

Палеонтологи обнаружили в пещере "Таврида" скелеты новых обитателей

Костные остатки новых обитателей обнаружены в крымской пещере Таврида, в их числе карликовый бобр и дикобраз, сообщил ведущий методист зоологического музея... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:21

2020-11-24T13:21

2020-11-24T13:21

риа наука

крымский федеральный университет

дальний восток

белогорский район

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786048_0:801:1707:1761_1400x0_80_0_0_2889ae6852c3d5a0f9ec13ce7088d657.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Костные остатки новых обитателей обнаружены в крымской пещере Таврида, в их числе карликовый бобр и дикобраз, сообщил ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолог Дмитрий Старцев.Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей: спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет."Среди новых видов – несколько форм грызунов, от полевок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун – дикобраз Hystrix refossa… Он, как и более мелкий дикобраз Виноградова, обитал непосредственно в пещере и любил погрызть кости животных, которые затаскивали туда хищники", – приводит слова Старцева пресс-служба вуза.Кроме того, по словам эксперта, подтвердилось предположение, что в пещере обитали две разные саблезубые кошки."Это были крупный, почти со льва, гомотерий и более изящный мегантереон, размером с леопарда. Кроме того, найдены останки настоящих кошек: это были древняя рысь и пока не определенная кошка, напоминающая по телосложению гепарда. Состав группы хищных пополнился представителем семейства куньих. Нами найдены фрагменты скелета древнего хорька", – добавил Старцев.Кроме того, по его словам, пополнился список найденных костных остатков птиц: два вида сов, дрофы, стрепета, утки-мандаринки (сейчас она встречается в природе только на Дальнем Востоке). Также найдена кость сухопутной черепахи и мелкие косточки жаб, змей и ящериц.Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей: спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.

https://ria.ru/20200729/1575113946.html

https://ria.ru/20200703/1573854698.html

https://ria.ru/20200703/1573852500.html

дальний восток

белогорский район

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский федеральный университет, дальний восток, белогорский район, республика крым