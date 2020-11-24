https://ria.ru/20201124/svyaschenniki-1586132532.html

В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19

В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19

В Русской православной церкви выразили надежду на то, что власти регионов обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19, заявили в... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:39

2020-11-24T17:39

2020-11-24T17:39

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви выразили надежду на то, что власти регионов обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19, заявили в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."Не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов священники получили доступ. В Церкви надеются, что власти регионов найдут возможность обеспечить доступ подготовленных священников к верующим пациентам с коронавирусом. Священники готовы выполнять все требования санитарной безопасности", - заявили в пресс-службе.Ранее во вторник епископ Пантелеимон посетил пациентов с коронавирусом, находящихся в "красной зоне" 52-й больницы Москвы."Мы очень благодарны за то взаимодействие, которое сложилось у нас с правительством Москвы. Очень благодарны президенту, который в разговоре с патриархом высоко оценил труд священников и представителей других конфессий, всех тех, кто приходит в тяжелым больным. Присутствие священника сейчас очень важно и для больных, и для медицинского персонала", - сказал епископ, слова которого приводят в пресс-службе.Также он поблагодарил медиков и сообщил, что священники будут посещать 52-ю больницу еженедельно.С апреля в Москве работает специальная группа священников для посещения пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. В ней 20 священников, они прошли обучение и инструктаж по технике безопасности. Так, с 2 апреля по 23 ноября в московском регионе священники совершили 795 выездов: 375 - на дом, и 420 - в больницу, посетили 54 больницы. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.Оставить заявку о совершении таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице можно по номеру больничной комиссии Московской епархии +7-903-660-30-40. В среднем в Москве фиксируют от пяти до девяти вызовов священника в день, уточняют в отделе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200504/1570961044.html

https://ria.ru/20200416/1570139525.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, москва