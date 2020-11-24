Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201124/svyaschenniki-1586132532.html
В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
В Русской православной церкви выразили надежду на то, что власти регионов обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19, заявили в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:39
2020-11-24T17:39
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московский патриархат
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
русская православная церковь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_0:0:1100:619_1400x0_80_0_0_2a9ababd2778a84da0f965e3a88cf080.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви выразили надежду на то, что власти регионов обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19, заявили в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."Не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов священники получили доступ. В Церкви надеются, что власти регионов найдут возможность обеспечить доступ подготовленных священников к верующим пациентам с коронавирусом. Священники готовы выполнять все требования санитарной безопасности", - заявили в пресс-службе.Ранее во вторник епископ Пантелеимон посетил пациентов с коронавирусом, находящихся в "красной зоне" 52-й больницы Москвы."Мы очень благодарны за то взаимодействие, которое сложилось у нас с правительством Москвы. Очень благодарны президенту, который в разговоре с патриархом высоко оценил труд священников и представителей других конфессий, всех тех, кто приходит в тяжелым больным. Присутствие священника сейчас очень важно и для больных, и для медицинского персонала", - сказал епископ, слова которого приводят в пресс-службе.Также он поблагодарил медиков и сообщил, что священники будут посещать 52-ю больницу еженедельно.С апреля в Москве работает специальная группа священников для посещения пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. В ней 20 священников, они прошли обучение и инструктаж по технике безопасности. Так, с 2 апреля по 23 ноября в московском регионе священники совершили 795 выездов: 375 - на дом, и 420 - в больницу, посетили 54 больницы. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.Оставить заявку о совершении таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице можно по номеру больничной комиссии Московской епархии +7-903-660-30-40. В среднем в Москве фиксируют от пяти до девяти вызовов священника в день, уточняют в отделе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200504/1570961044.html
https://ria.ru/20200416/1570139525.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_162:0:1001:629_1400x0_80_0_0_9928e24ec8695a8b2fa9fcb752a2387b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, москва

В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19

17:39 24.11.2020
 
© прес-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности священник РПЦ в защитном костюме
священник РПЦ в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© прес-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви выразили надежду на то, что власти регионов обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19, заявили в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов священники получили доступ. В Церкви надеются, что власти регионов найдут возможность обеспечить доступ подготовленных священников к верующим пациентам с коронавирусом. Священники готовы выполнять все требования санитарной безопасности", - заявили в пресс-службе.
Ранее во вторник епископ Пантелеимон посетил пациентов с коронавирусом, находящихся в "красной зоне" 52-й больницы Москвы.
"Мы очень благодарны за то взаимодействие, которое сложилось у нас с правительством Москвы. Очень благодарны президенту, который в разговоре с патриархом высоко оценил труд священников и представителей других конфессий, всех тех, кто приходит в тяжелым больным. Присутствие священника сейчас очень важно и для больных, и для медицинского персонала", - сказал епископ, слова которого приводят в пресс-службе.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению - РИА Новости, 1920, 04.05.2020
4 мая, 18:00Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон: зараженные COVID-19 просят нас прийти в больницы
Также он поблагодарил медиков и сообщил, что священники будут посещать 52-ю больницу еженедельно.
С апреля в Москве работает специальная группа священников для посещения пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. В ней 20 священников, они прошли обучение и инструктаж по технике безопасности. Так, с 2 апреля по 23 ноября в московском регионе священники совершили 795 выездов: 375 - на дом, и 420 - в больницу, посетили 54 больницы. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.
Оставить заявку о совершении таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице можно по номеру больничной комиссии Московской епархии +7-903-660-30-40. В среднем в Москве фиксируют от пяти до девяти вызовов священника в день, уточняют в отделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля, 15:44Религия и мировоззрение
Легойда: священники готовы выполнять строгие требования, посещая больницы
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московский ПатриархатКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеЗдоровье - ОбществоРусская православная церковьМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
07:11На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
Лента новостейМолния