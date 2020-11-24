https://ria.ru/20201124/svidanie-1585967479.html

В Израиле предлагают устроить романтичное свидание в спасательной башне

В Израиле предлагают устроить романтичное свидание в спасательной башне

На этой неделе муниципалитет Тель-Авива запускает проект "Save the Date" в рамках кампании "Тель-Авив-Яффо: город, который отказывается останавливаться",... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:51

2020-11-24T01:51

2020-11-24T02:31

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министерство туризма израиля

тель-авив

израиль

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На этой неделе муниципалитет Тель-Авива запускает проект "Save the Date" в рамках кампании "Тель-Авив-Яффо: город, который отказывается останавливаться", сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.В то время как бары и рестораны временно закрыты, муниципалитет приглашает тель-авивские пары провести романтическое свидание в трех спасательных башнях, которые в зимние месяцы не работают. Они расположены на пляжах Бограшов, Хилтон и Мецицим. С них открывается вид на живописное побережье города и Средиземное море, которым можно наслаждаться как днем, так и вечером. "Необычное место, теплая погода и шум волн сами по себе могут показаться идеальными для свидания на открытом воздухе, — уточняют в министерстве. — Но муниципалитет еще украсит интерьер и предоставит парам бутылку вина"."Общественная жизнь в Тель-Авиве не останавливается и постоянно играет новыми красками. Когда вы в последний раз ходили на свидание в башню спасателей? Это незабываемый опыт!" — прокомментировала Дана Мойсон. Она и ее муж Ури Познянский успели отпраздновать таким образом четыре года с момента первой встречи.

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