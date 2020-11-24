https://ria.ru/20201124/svidanie-1585967479.html
В Израиле предлагают устроить романтичное свидание в спасательной башне
В Израиле предлагают устроить романтичное свидание в спасательной башне
На этой неделе муниципалитет Тель-Авива запускает проект "Save the Date" в рамках кампании "Тель-Авив-Яффо: город, который отказывается останавливаться",... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:51
2020-11-24T01:51
2020-11-24T02:31
туризм
туризм
средиземное море
новости - туризм
министерство туризма израиля
тель-авив
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585930045_0:0:3009:1692_1400x0_80_0_0_e339dfe43ac20227be303c5fefa36b4e.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На этой неделе муниципалитет Тель-Авива запускает проект "Save the Date" в рамках кампании "Тель-Авив-Яффо: город, который отказывается останавливаться", сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.В то время как бары и рестораны временно закрыты, муниципалитет приглашает тель-авивские пары провести романтическое свидание в трех спасательных башнях, которые в зимние месяцы не работают. Они расположены на пляжах Бограшов, Хилтон и Мецицим. С них открывается вид на живописное побережье города и Средиземное море, которым можно наслаждаться как днем, так и вечером. "Необычное место, теплая погода и шум волн сами по себе могут показаться идеальными для свидания на открытом воздухе, — уточняют в министерстве. — Но муниципалитет еще украсит интерьер и предоставит парам бутылку вина"."Общественная жизнь в Тель-Авиве не останавливается и постоянно играет новыми красками. Когда вы в последний раз ходили на свидание в башню спасателей? Это незабываемый опыт!" — прокомментировала Дана Мойсон. Она и ее муж Ури Познянский успели отпраздновать таким образом четыре года с момента первой встречи.
https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html
средиземное море
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585930045_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_d5172506c1a1c651d398f3fe4d40910b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, средиземное море, новости - туризм, министерство туризма израиля, тель-авив, израиль
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На этой неделе муниципалитет Тель-Авива запускает проект "Save the Date" в рамках кампании "Тель-Авив-Яффо: город, который отказывается останавливаться", сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
В то время как бары и рестораны временно закрыты, муниципалитет приглашает тель-авивские пары провести романтическое свидание в трех спасательных башнях, которые в зимние месяцы не работают. Они расположены на пляжах Бограшов, Хилтон и Мецицим. С них открывается вид на живописное побережье города и Средиземное море, которым можно наслаждаться как днем, так и вечером.
"Необычное место, теплая погода и шум волн сами по себе могут показаться идеальными для свидания на открытом воздухе, — уточняют в министерстве. — Но муниципалитет еще украсит интерьер и предоставит парам бутылку вина".
"Общественная жизнь в Тель-Авиве не останавливается и постоянно играет новыми красками. Когда вы в последний раз ходили на свидание в башню спасателей? Это незабываемый опыт!" — прокомментировала Дана Мойсон. Она и ее муж Ури Познянский успели отпраздновать таким образом четыре года с момента первой встречи.