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https://ria.ru/20201124/suvorov-1586104415.html
Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
Музей Победы подготовил виртуальную выставку к 290-летию Александра Суворова, на которой представлены около 100 экспонатов, рассказывающих о полководце и его... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:15
2020-11-24T17:15
культура
новости культуры
музей победы
выставки
музеи
александр суворов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Музей Победы подготовил виртуальную выставку к 290-летию Александра Суворова, на которой представлены около 100 экспонатов, рассказывающих о полководце и его "наследниках" - военачальниках, награжденных орденом Суворова, сообщает пресс-служба музея."24 ноября Музей Победы представил на сайте новую электронную экспозицию "Наследники Суворова". Выставочный проект приурочен к 290-летию со дня рождения генералиссимуса", - говорится в сообщении пресс-службы.На виртуальной выставке представлены около 100 экспонатов из фондов музея, среди которых личные вещи, документы и фотографии героев Великой Отечественной войны, награжденных орденом Суворова, портреты полководца, а также печатные издания и плакаты, посвященные памяти Суворова."В офлайн-формате с выставкой можно будет ознакомиться после того, как музей вновь распахнет свои двери для посетителей", - добавили в пресс-службе.
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новости культуры, музей победы, выставки, музеи, александр суворов

Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова

17:15 24.11.2020
 
CC0 / / Портрет полководца Александра Васильевича Суворова. Неизвестный художник
Портрет полководца Александра Васильевича Суворова. Неизвестный художник - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
CC0 / /
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Музей Победы подготовил виртуальную выставку к 290-летию Александра Суворова, на которой представлены около 100 экспонатов, рассказывающих о полководце и его "наследниках" - военачальниках, награжденных орденом Суворова, сообщает пресс-служба музея.
"24 ноября Музей Победы представил на сайте новую электронную экспозицию "Наследники Суворова". Выставочный проект приурочен к 290-летию со дня рождения генералиссимуса", - говорится в сообщении пресс-службы.
На виртуальной выставке представлены около 100 экспонатов из фондов музея, среди которых личные вещи, документы и фотографии героев Великой Отечественной войны, награжденных орденом Суворова, портреты полководца, а также печатные издания и плакаты, посвященные памяти Суворова.
"В офлайн-формате с выставкой можно будет ознакомиться после того, как музей вновь распахнет свои двери для посетителей", - добавили в пресс-службе.
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