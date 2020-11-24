https://ria.ru/20201124/suvorov-1586104415.html

Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова

Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова

Музей Победы подготовил виртуальную выставку к 290-летию Александра Суворова, на которой представлены около 100 экспонатов, рассказывающих о полководце и его... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:15

2020-11-24T17:15

2020-11-24T17:15

культура

новости культуры

музей победы

выставки

музеи

александр суворов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585770629_0:157:1122:788_1400x0_80_0_0_a1fab7af0138286355c57fbb96a5faac.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Музей Победы подготовил виртуальную выставку к 290-летию Александра Суворова, на которой представлены около 100 экспонатов, рассказывающих о полководце и его "наследниках" - военачальниках, награжденных орденом Суворова, сообщает пресс-служба музея."24 ноября Музей Победы представил на сайте новую электронную экспозицию "Наследники Суворова". Выставочный проект приурочен к 290-летию со дня рождения генералиссимуса", - говорится в сообщении пресс-службы.На виртуальной выставке представлены около 100 экспонатов из фондов музея, среди которых личные вещи, документы и фотографии героев Великой Отечественной войны, награжденных орденом Суворова, портреты полководца, а также печатные издания и плакаты, посвященные памяти Суворова."В офлайн-формате с выставкой можно будет ознакомиться после того, как музей вновь распахнет свои двери для посетителей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музей победы, выставки, музеи, александр суворов