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Обязательное медицинское страхование
https://ria.ru/20201124/strakhovanie-1586242164.html
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2021-2023 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2021-2023 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы. Третье чтение запланировано... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:57
2020-11-25T12:59
обязательное медицинское страхование
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы. Третье чтение запланировано на 26 ноября.Согласно документу, доходы бюджета фонда на 2021 год планируются в объеме 2 триллиона 533,8 миллиарда рублей, расходы - 2 триллиона 545,4 миллиарда рублей, на 2022 год - 2 триллиона 656,5 миллиарда и 2,658 триллиона рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 триллиона 798 миллиардов 770 миллионов 963,5 тысячи рублей, а расходы - 2 триллиона 798 миллиардов 771 миллион 437,4 тысячи рублей.Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 473,9 тысячи рублей.В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 триллиона рублей, на 2022 год – 2,384 триллиона, на 2023 год – 2,519 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022 году - 4,7%, в 2023 году - 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медицинская помощь.Законопроектом предлагается зарезервировать в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 150,2 миллиарда, на 2023 год - 157,1 миллиарда.Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 12,9 миллиарда, на 2023 год - 12,2 миллиарда.
https://ria.ru/20201124/oms-1586095636.html
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госдума рф, экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2021-2023 годы

14:57 24.11.2020 (обновлено: 12:59 25.11.2020)
 
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы. Третье чтение запланировано на 26 ноября.
Согласно документу, доходы бюджета фонда на 2021 год планируются в объеме 2 триллиона 533,8 миллиарда рублей, расходы - 2 триллиона 545,4 миллиарда рублей, на 2022 год - 2 триллиона 656,5 миллиарда и 2,658 триллиона рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 триллиона 798 миллиардов 770 миллионов 963,5 тысячи рублей, а расходы - 2 триллиона 798 миллиардов 771 миллион 437,4 тысячи рублей.
Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 473,9 тысячи рублей.
В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 триллиона рублей, на 2022 год – 2,384 триллиона, на 2023 год – 2,519 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022 году - 4,7%, в 2023 году - 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медицинская помощь.
Законопроектом предлагается зарезервировать в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 150,2 миллиарда, на 2023 год - 157,1 миллиарда.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 12,9 миллиарда, на 2023 год - 12,2 миллиарда.
 
Обязательное медицинское страхованиеГосдума РФЭкономика
 
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