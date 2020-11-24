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Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США
Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США
Независимо от того, кто займет Белый дом в январе, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация не безнадежная, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:20
2020-11-24T12:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Независимо от того, кто займет Белый дом в январе, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация не безнадежная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."К сожалению, с учетом особенностей восприятия России в США, продвинуться за последние годы вперед не получилось, по многим направлениям наблюдался регресс и осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы, с которыми придется разбираться", - сказал Рябков, выступая на заседании президиума РАН.По его словам, "кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года", оснований надеяться на "динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу". По крайней мере, в среднесрочной перспективе, добавил Рябков."Это не означает, что российско-американские отношения "безнадежны", - отметил замглавы МИД РФ.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, общество

Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США

12:20 24.11.2020 (обновлено: 12:51 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Независимо от того, кто займет Белый дом в январе, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация не безнадежная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К сожалению, с учетом особенностей восприятия России в США, продвинуться за последние годы вперед не получилось, по многим направлениям наблюдался регресс и осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы, с которыми придется разбираться", - сказал Рябков, выступая на заседании президиума РАН.
По его словам, "кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года", оснований надеяться на "динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу". По крайней мере, в среднесрочной перспективе, добавил Рябков.
"Это не означает, что российско-американские отношения "безнадежны", - отметил замглавы МИД РФ.
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12:39Сказано в эфире
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАОбщество
 
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