https://ria.ru/20201124/ssha-1586054905.html

Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США

Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США

Независимо от того, кто займет Белый дом в январе, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация не безнадежная, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:20

2020-11-24T12:20

2020-11-24T12:51

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Независимо от того, кто займет Белый дом в январе, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация не безнадежная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."К сожалению, с учетом особенностей восприятия России в США, продвинуться за последние годы вперед не получилось, по многим направлениям наблюдался регресс и осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы, с которыми придется разбираться", - сказал Рябков, выступая на заседании президиума РАН.По его словам, "кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года", оснований надеяться на "динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу". По крайней мере, в среднесрочной перспективе, добавил Рябков."Это не означает, что российско-американские отношения "безнадежны", - отметил замглавы МИД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/granitsa-1586059796.html

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, общество