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Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США
Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США
Независимо от того, кто займет Белый дом в январе, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация не безнадежная, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:20
2020-11-24T12:20
2020-11-24T12:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Независимо от того, кто займет Белый дом в январе, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация не безнадежная, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."К сожалению, с учетом особенностей восприятия России в США, продвинуться за последние годы вперед не получилось, по многим направлениям наблюдался регресс и осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы, с которыми придется разбираться", - сказал Рябков, выступая на заседании президиума РАН.По его словам, "кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года", оснований надеяться на "динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу". По крайней мере, в среднесрочной перспективе, добавил Рябков."Это не означает, что российско-американские отношения "безнадежны", - отметил замглавы МИД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/granitsa-1586059796.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, общество