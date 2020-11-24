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https://ria.ru/20201124/soyuz-1586062307.html
Решение о допуске ракеты "Союз" к запуску примут в течение суток
Решение о допуске ракеты "Союз" к запуску примут в течение суток
Решение о допуске к полету ракеты "Союз-СТ-А", в которой ранее была обнаружена бракованная деталь, будет принято в течение суток, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:47
2020-11-24T12:49
риа наука
россия
куру (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Решение о допуске к полету ракеты "Союз-СТ-А", в которой ранее была обнаружена бракованная деталь, будет принято в течение суток, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Решение о готовности ракеты-носителя "Союз" и космической головной части к вывозу на стартовый комплекс в Гвианском космическом центре будет принято в течение ближайших суток", - написал он в Facebook.Ранее Рогозин подтвердил, что некачественная деталь обнаружена в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру, но неисправность удалось вовремя выявить, иначе не миновать аварии.Так он прокомментировал информацию РИА Новости, что при подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что клапан на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме, на дате пуска 29 ноября это не должно сказаться. Кроме того, проверку пойдут все ракеты "Союз" на различных космодромах.Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах Минобороны ОАЭ.
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россия, куру (космодром), космос - риа наука

Решение о допуске ракеты "Союз" к запуску примут в течение суток

12:47 24.11.2020 (обновлено: 12:49 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
Стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Решение о допуске к полету ракеты "Союз-СТ-А", в которой ранее была обнаружена бракованная деталь, будет принято в течение суток, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Решение о готовности ракеты-носителя "Союз" и космической головной части к вывозу на стартовый комплекс в Гвианском космическом центре будет принято в течение ближайших суток", - написал он в Facebook.
Ранее Рогозин подтвердил, что некачественная деталь обнаружена в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру, но неисправность удалось вовремя выявить, иначе не миновать аварии.
Так он прокомментировал информацию РИА Новости, что при подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что клапан на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме, на дате пуска 29 ноября это не должно сказаться. Кроме того, проверку пойдут все ракеты "Союз" на различных космодромах.
Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах Минобороны ОАЭ.
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
09:26РИА Наука
Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
 
РИА НаукаРоссияКуру (космодром)Космос - РИА Наука
 
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