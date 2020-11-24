https://ria.ru/20201124/soyuz-1586062307.html
Решение о допуске ракеты "Союз" к запуску примут в течение суток
Решение о допуске ракеты "Союз" к запуску примут в течение суток
Решение о допуске к полету ракеты "Союз-СТ-А", в которой ранее была обнаружена бракованная деталь, будет принято в течение суток, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:47
2020-11-24T12:47
2020-11-24T12:49
риа наука
россия
куру (космодром)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155239/12/1552391201_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_1f265464fd9be706905d4c2f79f7beb9.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Решение о допуске к полету ракеты "Союз-СТ-А", в которой ранее была обнаружена бракованная деталь, будет принято в течение суток, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Решение о готовности ракеты-носителя "Союз" и космической головной части к вывозу на стартовый комплекс в Гвианском космическом центре будет принято в течение ближайших суток", - написал он в Facebook.Ранее Рогозин подтвердил, что некачественная деталь обнаружена в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру, но неисправность удалось вовремя выявить, иначе не миновать аварии.Так он прокомментировал информацию РИА Новости, что при подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что клапан на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме, на дате пуска 29 ноября это не должно сказаться. Кроме того, проверку пойдут все ракеты "Союз" на различных космодромах.Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах Минобороны ОАЭ.
https://ria.ru/20201124/soyuz-1586022994.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155239/12/1552391201_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_14adb98df404530889407f6f7352b13e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куру (космодром), космос - риа наука
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Решение о допуске к полету ракеты "Союз-СТ-А", в которой ранее была обнаружена бракованная деталь, будет принято в течение суток, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
.
"Решение о готовности ракеты-носителя "Союз" и космической головной части к вывозу на стартовый комплекс в Гвианском космическом центре будет принято в течение ближайших суток", - написал он в Facebook.
Ранее Рогозин подтвердил, что некачественная деталь обнаружена в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру, но неисправность удалось вовремя выявить, иначе не миновать аварии.
Так он прокомментировал информацию РИА Новости, что при подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что клапан на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме, на дате пуска 29 ноября это не должно сказаться. Кроме того, проверку пойдут все ракеты "Союз" на различных космодромах.
Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе
в интересах Минобороны ОАЭ.