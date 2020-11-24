Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201124/soyuz-1586022994.html
Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру нашли неисправную деталь. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:26
2020-11-24T12:17
куру (космодром)
союз
риа наука
космос - риа наука
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155230/88/1552308859_0:0:3140:1767_1400x0_80_0_0_0687d0a65f6480023513052e28d1f19c.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру нашли неисправную деталь.Рогозин отметил "резкое падение ответственности и качества работы поставщиков".Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты к пуску. Бракованный клапан находился на одном из ее боковых блоков, его на днях заменят. Кроме того, после инцидента проверят остальные ракеты "Союз" на других космодромах.По словам собеседника агентства, дата пуска не сдвинется. Он назначен на 29 ноября. Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но его перенесли из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М". Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск отложили на начало осени. Позже неполадки возникли и на запасном "Фрегате". В итоге старт сдвинули уже на ноябрь.Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.
https://ria.ru/20200615/1572959465.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155230/88/1552308859_409:0:3140:2048_1400x0_80_0_0_5dd5c7fc763d36032de3d4865aadfffc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куру (космодром), союз, космос - риа наука, дмитрий рогозин

Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру

09:26 24.11.2020 (обновлено: 12:17 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру нашли неисправную деталь.

"Негатив был бы в том, что "бракованный клапан" улетел бы с ракетой и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества", — написал он в Facebook.

Рогозин отметил "резкое падение ответственности и качества работы поставщиков".
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты к пуску. Бракованный клапан находился на одном из ее боковых блоков, его на днях заменят. Кроме того, после инцидента проверят остальные ракеты "Союз" на других космодромах.
По словам собеседника агентства, дата пуска не сдвинется. Он назначен на 29 ноября.
Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но его перенесли из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М". Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск отложили на начало осени. Позже неполадки возникли и на запасном "Фрегате". В итоге старт сдвинули уже на ноябрь.
Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.
Ракета-носитель Рокот - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 17:06
Запуск ракеты "Рокот" без украинских деталей запланировали на 2022 год
 
РИА НаукаКуру (космодром)СоюзКосмос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
Лента новостейМолния