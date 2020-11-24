https://ria.ru/20201124/soyuz-1586022994.html

Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру

Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру нашли неисправную деталь. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:26

2020-11-24T09:26

2020-11-24T12:17

куру (космодром)

союз

риа наука

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру нашли неисправную деталь.Рогозин отметил "резкое падение ответственности и качества работы поставщиков".Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты к пуску. Бракованный клапан находился на одном из ее боковых блоков, его на днях заменят. Кроме того, после инцидента проверят остальные ракеты "Союз" на других космодромах.По словам собеседника агентства, дата пуска не сдвинется. Он назначен на 29 ноября. Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но его перенесли из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М". Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск отложили на начало осени. Позже неполадки возникли и на запасном "Фрегате". В итоге старт сдвинули уже на ноябрь.Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.

https://ria.ru/20200615/1572959465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куру (космодром), союз, космос - риа наука, дмитрий рогозин