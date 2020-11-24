Вильфанд рассказал, ждать ли новых снегопадов в Центральной России

"Погода в центре Европейской России будет типичная для ноября: небо хмурое, краткий астрономический день солнцем не будет радовать, потому что облака плотные и осадки в виде дождика и мокрого снега. Но высота снега увеличиваться не будет. Есть надежда, что до конца недели он сохранится, может быть, не повсеместно, но все-таки. Если он сохранится до конца недели, а потом будет похолодание, то можно будет говорить об устойчивом снежном покрове", - сказал Вильфанд.