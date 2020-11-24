https://ria.ru/20201124/sneg-1586010900.html
Вильфанд рассказал, ждать ли новых снегопадов в Центральной России
Вильфанд рассказал, ждать ли новых снегопадов в Центральной России
Жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:05
2020-11-24T03:05
2020-11-24T03:21
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погода
роман вильфанд
гидрометцентр
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общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как отметил синоптик, сейчас в Центральной России наблюдается снежный покров высотой 8-10 сантиметров, в ряде районов высота снега достигает 13-14 сантиметров.
https://ria.ru/20201121/pogoda-1585625983.html
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество