Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/sneg-1586010900.html
Вильфанд рассказал, ждать ли новых снегопадов в Центральной России
Вильфанд рассказал, ждать ли новых снегопадов в Центральной России
Жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:05
2020-11-24T03:21
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585896527_0:529:2701:2048_1400x0_80_0_0_93149fe922bffdfa8622ac71707f913a.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как отметил синоптик, сейчас в Центральной России наблюдается снежный покров высотой 8-10 сантиметров, в ряде районов высота снега достигает 13-14 сантиметров.
https://ria.ru/20201121/pogoda-1585625983.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585896527_0:22:2701:2048_1400x0_80_0_0_e292cb7eadaf993d05fea1fd69153f91.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал, ждать ли новых снегопадов в Центральной России

03:05 24.11.2020 (обновлено: 03:21 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожий в Петровском парке в Москве
Прохожий в Петровском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода в центре Европейской России будет типичная для ноября: небо хмурое, краткий астрономический день солнцем не будет радовать, потому что облака плотные и осадки в виде дождика и мокрого снега. Но высота снега увеличиваться не будет. Есть надежда, что до конца недели он сохранится, может быть, не повсеместно, но все-таки. Если он сохранится до конца недели, а потом будет похолодание, то можно будет говорить об устойчивом снежном покрове", - сказал Вильфанд.

Как отметил синоптик, сейчас в Центральной России наблюдается снежный покров высотой 8-10 сантиметров, в ряде районов высота снега достигает 13-14 сантиметров.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 00:43
Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
Лента новостейМолния