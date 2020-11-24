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В ГИБДД назвали способы снизить смертность на дорогах
В ГИБДД назвали способы снизить смертность на дорогах
Разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон смогут повлиять на снижение уровня смертности на российских... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T04:04
2020-11-24T07:08
россия
михаил черников
министерство транспорта рф (минтранс россии)
высшая школа экономики (вшэ)
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон смогут повлиять на снижение уровня смертности на российских дорогах, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.Для этого, считает собеседник агентства, эффективными могут оказаться ограждения, которые позволять "канализировать" передвижение пешеходов: пешеходные зоны, тротуары.По его словам, последние заключения экспертов (специалистов Минтранса, ВШЭ и других) свидетельствуют о том, что сегодня один из показателей смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств."Когда снижается количество автомобилей на проезжей части, то мы видим и снижение (смертности. – Прим. ред.). Вот, в период коронавируса, во время первого всплеска, на 20 процентов снизилась смертность. Поэтому здесь необходимо видеть, как правильно применять все мероприятия, инструменты в рамках нацпроекта "Безопасных и качественных автомобильных дорог", чтобы нацелить непосредственно на снижение смертности при увеличении интенсивности потока", — пояснил Черников.Глава Госавтоинспекции уточнил, что в 2020 году показатель уровня смертности на дорогах России снижается более чем на четыре процента.В майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу снижения смертности в ДТП к 2024 году в 3,5 раза — до уровня, не превышающего четыре человек на 100 тысяч населения.По информации ГИБДД, с января по октябрь 2020 года на российских дорогах произошло 13,3 тысячи ДТП, в которых погибли 1 585 человек, еще 16 273 получили ранения. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 16,5 тысячи дорожных аварий; в них погибли 1 846 человек, еще 20 495 получили различные травмы.
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россия, михаил черников, министерство транспорта рф (минтранс россии), высшая школа экономики (вшэ), владимир путин, москва, общество

В ГИБДД назвали способы снизить смертность на дорогах

04:04 24.11.2020 (обновлено: 07:08 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон смогут повлиять на снижение уровня смертности на российских дорогах, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

"Мы понимаем, что инструментарий, который сегодня применяется, он эффективность свою показал. Надо новые методы и формы (внедрять. – Прим. ред.). Надо разделять транспортные потоки", — сказал Черников.

Для этого, считает собеседник агентства, эффективными могут оказаться ограждения, которые позволять "канализировать" передвижение пешеходов: пешеходные зоны, тротуары.
"Необходимо обустроить пешеходные переходы даже, может быть, в контуре "лежачих полицейских". Освещать дороги надо, особенно, где переходят пешеходы", — продолжил глава ГИБДД.
По его словам, последние заключения экспертов (специалистов Минтранса, ВШЭ и других) свидетельствуют о том, что сегодня один из показателей смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств.
"Когда снижается количество автомобилей на проезжей части, то мы видим и снижение (смертности. – Прим. ред.). Вот, в период коронавируса, во время первого всплеска, на 20 процентов снизилась смертность. Поэтому здесь необходимо видеть, как правильно применять все мероприятия, инструменты в рамках нацпроекта "Безопасных и качественных автомобильных дорог", чтобы нацелить непосредственно на снижение смертности при увеличении интенсивности потока", — пояснил Черников.
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В майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу снижения смертности в ДТП к 2024 году в 3,5 раза — до уровня, не превышающего четыре человек на 100 тысяч населения.
По информации ГИБДД, с января по октябрь 2020 года на российских дорогах произошло 13,3 тысячи ДТП, в которых погибли 1 585 человек, еще 16 273 получили ранения. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 16,5 тысячи дорожных аварий; в них погибли 1 846 человек, еще 20 495 получили различные травмы.
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