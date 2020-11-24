https://ria.ru/20201124/shkola-1586090045.html
Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека в школах
Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека в школах
Министерство просвещения РФ поддерживает идею о создании в школах учебного блока, посвященного правам человека, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:34
2020-11-24T14:34
2020-11-24T14:34
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
татьяна москалькова
образование - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает идею о создании в школах учебного блока, посвященного правам человека, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Соответствующее предложение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека."Абсолютно правильное предложение, мы, конечно, будем это поддерживать и развивать. В том числе я сам возьмусь за модуль, который будет предложен для учреждений среднего профессионального образования, и с коллегами в нашем министерстве обсудим по содержанию этого модуля или блока учебного... для школ", - прокомментировал предложение Глушко.
https://ria.ru/20201124/shkoly-1586087935.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), татьяна москалькова, образование - общество, общество