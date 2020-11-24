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Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека в школах
Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека в школах
Министерство просвещения РФ поддерживает идею о создании в школах учебного блока, посвященного правам человека, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:34
2020-11-24T14:34
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
татьяна москалькова
образование - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает идею о создании в школах учебного блока, посвященного правам человека, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Соответствующее предложение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека."Абсолютно правильное предложение, мы, конечно, будем это поддерживать и развивать. В том числе я сам возьмусь за модуль, который будет предложен для учреждений среднего профессионального образования, и с коллегами в нашем министерстве обсудим по содержанию этого модуля или блока учебного... для школ", - прокомментировал предложение Глушко.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), татьяна москалькова, образование - общество, общество

Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека в школах

14:34 24.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает идею о создании в школах учебного блока, посвященного правам человека, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Соответствующее предложение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Мы неоднократно ставили вопрос, что в школах не преподается предмет "Права человека" и нет даже маленького модуля. Но именно с ученика младшего класса начинает формироваться понятие уважения к правам другого человека, уважение к государству. И мы хотели бы попросить вместе разработать такой модуль... маленький модуль для наших маленьких людей", - сказала омбудсмен.

"Абсолютно правильное предложение, мы, конечно, будем это поддерживать и развивать. В том числе я сам возьмусь за модуль, который будет предложен для учреждений среднего профессионального образования, и с коллегами в нашем министерстве обсудим по содержанию этого модуля или блока учебного... для школ", - прокомментировал предложение Глушко.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Татьяна МоскальковаОбразование - ОбществоОбщество
 
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