https://ria.ru/20201124/shkola-1586090045.html

Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека в школах

Минпросвещения поддержало создание модуля по правам человека в школах

Министерство просвещения РФ поддерживает идею о создании в школах учебного блока, посвященного правам человека, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:34

2020-11-24T14:34

2020-11-24T14:34

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

татьяна москалькова

образование - общество

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает идею о создании в школах учебного блока, посвященного правам человека, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Соответствующее предложение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека."Абсолютно правильное предложение, мы, конечно, будем это поддерживать и развивать. В том числе я сам возьмусь за модуль, который будет предложен для учреждений среднего профессионального образования, и с коллегами в нашем министерстве обсудим по содержанию этого модуля или блока учебного... для школ", - прокомментировал предложение Глушко.

https://ria.ru/20201124/shkoly-1586087935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), татьяна москалькова, образование - общество, общество