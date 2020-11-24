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Шоубиз
https://ria.ru/20201124/sergey-glushko-1586073720.html
СМИ: Тарзан пожаловался в полицию на вымогателей
СМИ: Тарзан пожаловался в полицию на вымогателей
В СМИ попала информация из источников в правоохранительных органах о том, что Сергей Глушко (Тарзан) обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:47
2020-11-24T15:14
шоубиз
сергей глушко (тарзан)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В СМИ попала информация из источников в правоохранительных органах о том, что Сергей Глушко (Тарзан) обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей за нераспространение сведений, которые могут опорочить шоумена.Как сообщает "Пятый канал", в своем заявлении супруг Наташи Королевой и самый известный стриптизер страны пожаловался на то, что в переписке в WhatsApp с 16 октября ему угрожают обнародовать некие порочащие сведения, если шоумен не заплатит.Эту информацию также подтвердил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Отмечается, что полиция по данному заявлению начала проверку.Предполагается, что речь может идти о шантаже со стороны особ, которые ищут, кому продать видео пикантного содержания с участием Тарзана. Ранее в прессе и в телеэфирах бурно обсуждался скандал с изменой Тарзана Наташе Королевой.Вскоре после этого певица не осталась равнодушной к истории с интимным видео Артема Дзюбы.Тогда она призвала обратить внимание на проблему кражи контента с личных телефонов знаменитостей, которым впоследствии их могут шантажировать.В комментарии РИА Новости адвокат Игорь Трунов дал совет тем, кто попал в подобную ситуацию, обращаться в правоохранительные органы.
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сергей глушко (тарзан), знаменитости, звезды

СМИ: Тарзан пожаловался в полицию на вымогателей

13:47 24.11.2020 (обновлено: 15:14 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В СМИ попала информация из источников в правоохранительных органах о том, что Сергей Глушко (Тарзан) обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей за нераспространение сведений, которые могут опорочить шоумена.
Как сообщает "Пятый канал", в своем заявлении супруг Наташи Королевой и самый известный стриптизер страны пожаловался на то, что в переписке в WhatsApp с 16 октября ему угрожают обнародовать некие порочащие сведения, если шоумен не заплатит.
Эту информацию также подтвердил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Отмечается, что полиция по данному заявлению начала проверку.
Предполагается, что речь может идти о шантаже со стороны особ, которые ищут, кому продать видео пикантного содержания с участием Тарзана.
Ранее в прессе и в телеэфирах бурно обсуждался скандал с изменой Тарзана Наташе Королевой.
Вскоре после этого певица не осталась равнодушной к истории с интимным видео Артема Дзюбы.
Тогда она призвала обратить внимание на проблему кражи контента с личных телефонов знаменитостей, которым впоследствии их могут шантажировать.
В комментарии РИА Новости адвокат Игорь Трунов дал совет тем, кто попал в подобную ситуацию, обращаться в правоохранительные органы.
Актриса Анастасия Шульженко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:29Шоубиз
Любовница Тарзана обвинила его в избиении и подала в суд
 
ШоубизСергей Глушко (Тарзан)Знаменитостизвезды
 
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