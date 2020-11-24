https://ria.ru/20201124/sergey-glushko-1586073720.html

СМИ: Тарзан пожаловался в полицию на вымогателей

СМИ: Тарзан пожаловался в полицию на вымогателей

В СМИ попала информация из источников в правоохранительных органах о том, что Сергей Глушко (Тарзан) обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:47

2020-11-24T13:47

2020-11-24T15:14

шоубиз

сергей глушко (тарзан)

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В СМИ попала информация из источников в правоохранительных органах о том, что Сергей Глушко (Тарзан) обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей за нераспространение сведений, которые могут опорочить шоумена.Как сообщает "Пятый канал", в своем заявлении супруг Наташи Королевой и самый известный стриптизер страны пожаловался на то, что в переписке в WhatsApp с 16 октября ему угрожают обнародовать некие порочащие сведения, если шоумен не заплатит.Эту информацию также подтвердил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Отмечается, что полиция по данному заявлению начала проверку.Предполагается, что речь может идти о шантаже со стороны особ, которые ищут, кому продать видео пикантного содержания с участием Тарзана. Ранее в прессе и в телеэфирах бурно обсуждался скандал с изменой Тарзана Наташе Королевой.Вскоре после этого певица не осталась равнодушной к истории с интимным видео Артема Дзюбы.Тогда она призвала обратить внимание на проблему кражи контента с личных телефонов знаменитостей, которым впоследствии их могут шантажировать.В комментарии РИА Новости адвокат Игорь Трунов дал совет тем, кто попал в подобную ситуацию, обращаться в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20201009/izbil-1579045286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), знаменитости, звезды