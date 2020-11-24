https://ria.ru/20201124/schedrin-1586038604.html

Гергиев представляет мировую премьеру нового сочинения Родиона Щедрина

Гергиев представляет мировую премьеру нового сочинения Родиона Щедрина

Дирижер Валерий Гергиев во вторник представит в концертном зале Мариинского театра мировую премьеру нового произведения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны"... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:07

2020-11-24T11:07

2020-11-24T11:07

культура

музыка

новости культуры

концертный зал "зарядье"

мариинский театр

людвиг ван бетховен

родион щедрин

михаил зощенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578071074_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e4fbb70bdc260e485e991e1343bcdcfc.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА новости. Дирижер Валерий Гергиев во вторник представит в концертном зале Мариинского театра мировую премьеру нового произведения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Михаила Зощенко, сообщили в РИА Новости в пресс-службе театра.В программу вечера войдут также "Торжественная увертюра" Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена, исполнение которого приурочено к празднованию 250-летия композитора. Солист – лауреат конкурса Чайковского японский пианист Мао Фудзита. В роли чтеца в "Приключениях обезьяны" выступит актриса БДТ им. Товстоногова Полина Маликова. За пультом симфонического оркестра Мариинского театра маэстро Гергиев.Жанр новой работы, созданной Щедриным в 2020 году, автор обозначил как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Герои рассказа Зощенко столь же колоритны и разнообразны, как оркестровые инструменты, и прямо-таки "напрашиваются" на лейтмотивы. "Музыкальное прочтение" яркого и динамичного рассказа обещает зрителям множество интересных и остроумных находок, которыми славится Родион Щедрин.Свой новый опус композитор посвящает супруге – выдающейся балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера приурочена к празднованию 95-летия Майи Михайловны.В конце ноября новое произведение Щедрина услышит и московская публика в рамках концертов Гергиева и оркестра Мариинского театра в "Зарядье".

https://ria.ru/20201115/gergiev-1584547613.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, концертный зал "зарядье", мариинский театр, людвиг ван бетховен, родион щедрин, михаил зощенко