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Гергиев представляет мировую премьеру нового сочинения Родиона Щедрина
Гергиев представляет мировую премьеру нового сочинения Родиона Щедрина
Дирижер Валерий Гергиев во вторник представит в концертном зале Мариинского театра мировую премьеру нового произведения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны"... РИА Новости, 24.11.2020
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2020-11-24T11:07
культура
музыка
новости культуры
концертный зал "зарядье"
мариинский театр
людвиг ван бетховен
родион щедрин
михаил зощенко
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МОСКВА, 24 ноя – РИА новости. Дирижер Валерий Гергиев во вторник представит в концертном зале Мариинского театра мировую премьеру нового произведения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Михаила Зощенко, сообщили в РИА Новости в пресс-службе театра.В программу вечера войдут также "Торжественная увертюра" Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена, исполнение которого приурочено к празднованию 250-летия композитора. Солист – лауреат конкурса Чайковского японский пианист Мао Фудзита. В роли чтеца в "Приключениях обезьяны" выступит актриса БДТ им. Товстоногова Полина Маликова. За пультом симфонического оркестра Мариинского театра маэстро Гергиев.Жанр новой работы, созданной Щедриным в 2020 году, автор обозначил как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Герои рассказа Зощенко столь же колоритны и разнообразны, как оркестровые инструменты, и прямо-таки "напрашиваются" на лейтмотивы. "Музыкальное прочтение" яркого и динамичного рассказа обещает зрителям множество интересных и остроумных находок, которыми славится Родион Щедрин.Свой новый опус композитор посвящает супруге – выдающейся балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера приурочена к празднованию 95-летия Майи Михайловны.В конце ноября новое произведение Щедрина услышит и московская публика в рамках концертов Гергиева и оркестра Мариинского театра в "Зарядье".
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Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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музыка, новости культуры, концертный зал "зарядье", мариинский театр, людвиг ван бетховен, родион щедрин, михаил зощенко

Гергиев представляет мировую премьеру нового сочинения Родиона Щедрина

11:07 24.11.2020
 
© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Валерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА новости. Дирижер Валерий Гергиев во вторник представит в концертном зале Мариинского театра мировую премьеру нового произведения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Михаила Зощенко, сообщили в РИА Новости в пресс-службе театра.
В программу вечера войдут также "Торжественная увертюра" Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена, исполнение которого приурочено к празднованию 250-летия композитора. Солист – лауреат конкурса Чайковского японский пианист Мао Фудзита. В роли чтеца в "Приключениях обезьяны" выступит актриса БДТ им. Товстоногова Полина Маликова. За пультом симфонического оркестра Мариинского театра маэстро Гергиев.
Жанр новой работы, созданной Щедриным в 2020 году, автор обозначил как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Герои рассказа Зощенко столь же колоритны и разнообразны, как оркестровые инструменты, и прямо-таки "напрашиваются" на лейтмотивы. "Музыкальное прочтение" яркого и динамичного рассказа обещает зрителям множество интересных и остроумных находок, которыми славится Родион Щедрин.
Свой новый опус композитор посвящает супруге – выдающейся балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера приурочена к празднованию 95-летия Майи Михайловны.
В конце ноября новое произведение Щедрина услышит и московская публика в рамках концертов Гергиева и оркестра Мариинского театра в "Зарядье".
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным нового концертного зала Мариинского театра в Репино - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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