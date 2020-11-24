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https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586148354.html
Посол прокомментировал санкции США против трех российских компаний
Посол прокомментировал санкции США против трех российских компаний
Посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтона против трех российских компаний дискриминационным шагом, направленным на подрыв их экономического... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:59
2020-11-24T19:14
россия
анатолий антонов
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтона против трех российских компаний дискриминационным шагом, направленным на подрыв их экономического потенциала.Под ограничения попали ОАО "Элекон", "Авиазапчасть" и Nilco Group. Как ранее сообщил Госдеп, санкции предусмотрены законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Они запрещают правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле."Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса", — говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.По словам Антонова, такой неконструктивный подход и односторонние меры Вашингтона не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях."Подобные действия нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества", — добавил дипломат.Он призвал американских партнеров отказаться от порочной практики безосновательных обвинений и действовать политико-дипломатическими методами.
https://ria.ru/20201123/sanktsii-1585985637.html
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Посол прокомментировал санкции США против трех российских компаний

18:59 24.11.2020 (обновлено: 19:14 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтона против трех российских компаний дискриминационным шагом, направленным на подрыв их экономического потенциала.
Под ограничения попали ОАО "Элекон", "Авиазапчасть" и Nilco Group. Как ранее сообщил Госдеп, санкции предусмотрены законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Они запрещают правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
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"Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса", — говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.
По словам Антонова, такой неконструктивный подход и односторонние меры Вашингтона не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях.
"Подобные действия нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества", — добавил дипломат.
Он призвал американских партнеров отказаться от порочной практики безосновательных обвинений и действовать политико-дипломатическими методами.
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