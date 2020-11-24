https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586148354.html

Посол прокомментировал санкции США против трех российских компаний

Посол прокомментировал санкции США против трех российских компаний

Посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтона против трех российских компаний дискриминационным шагом, направленным на подрыв их экономического... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:59

2020-11-24T18:59

2020-11-24T19:14

россия

анатолий антонов

сша

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтона против трех российских компаний дискриминационным шагом, направленным на подрыв их экономического потенциала.Под ограничения попали ОАО "Элекон", "Авиазапчасть" и Nilco Group. Как ранее сообщил Госдеп, санкции предусмотрены законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Они запрещают правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле."Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса", — говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.По словам Антонова, такой неконструктивный подход и односторонние меры Вашингтона не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях."Подобные действия нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества", — добавил дипломат.Он призвал американских партнеров отказаться от порочной практики безосновательных обвинений и действовать политико-дипломатическими методами.

https://ria.ru/20201123/sanktsii-1585985637.html

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581061198.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире