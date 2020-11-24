Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586116740.html
Президент Литвы обсудил с Тихановской санкции против белорусских властей
Президент Литвы обсудил с Тихановской санкции против белорусских властей
Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, политики обсудили влияние санкций ЕС... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:27
2020-11-24T18:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
гитанас науседа
евросоюз
польша
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576095645_0:221:2855:1827_1400x0_80_0_0_a7a2806217b0d74bc862310e029dab14.jpg
ВИЛЬНЮС, 24 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, политики обсудили влияние санкций ЕС на белорусские власти, сообщается на сайте главы балтийской республики."Целью беседы было обсуждение сложной ситуации в Белоруссии, ближайших планов действий Тихановской и влияния введенных санкций на режим", - говорится в сообщении.В ходе беседы президент Литвы проинформировал Тихановскую о недавнем решении ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, назвав его "правильным шагом". "Литва активно поддерживает белорусское гражданское общество, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется", - приводятся на сайте слова Науседы.Президент Литвы заверил Тихановскую, что Вильнюс всегда будет активно поднимать вопрос о правах человека в Белоруссии на международной арене и поддерживать "право белорусского народа свободно избирать представителей своего правительства на справедливых выборах".В свою очередь пресс-служба Тихановской сообщила в Telegram-канале, что политик "поблагодарила Литву за поддержку белорусов и жесткую позицию в отношении режима Лукашенко". По данным пресс-службы, с президентом Литвы обсуждалось в том числе внесение в санкционные списки "предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию". В частности, Тихановская заявила о якобы увольнении 49 сотрудников "Беларуськалия" за забастовку.Также, по данным пресс-службы, лидер белорусской оппозиции рассказала о создании центра универсальной юрисдикции в Литве, который "занимается сбором данных о преступлениях режима".ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включен действующий президент Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.Главы МИД Евросоюза 19 ноября договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в Польше и Литве, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201120/tikhanovskaya-1585615941.html
https://ria.ru/20201117/sanktsii-1584986678.html
польша
белоруссия
вильнюс
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576095645_63:0:2792:2047_1400x0_80_0_0_83345237386b440540dea40c7541f3b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, гитанас науседа, евросоюз, польша, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Президент Литвы обсудил с Тихановской санкции против белорусских властей

16:27 24.11.2020 (обновлено: 18:02 24.11.2020)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 24 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, политики обсудили влияние санкций ЕС на белорусские власти, сообщается на сайте главы балтийской республики.
"Целью беседы было обсуждение сложной ситуации в Белоруссии, ближайших планов действий Тихановской и влияния введенных санкций на режим", - говорится в сообщении.
В ходе беседы президент Литвы проинформировал Тихановскую о недавнем решении ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, назвав его "правильным шагом". "Литва активно поддерживает белорусское гражданское общество, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется", - приводятся на сайте слова Науседы.
Президент Литвы заверил Тихановскую, что Вильнюс всегда будет активно поднимать вопрос о правах человека в Белоруссии на международной арене и поддерживать "право белорусского народа свободно избирать представителей своего правительства на справедливых выборах".
В свою очередь пресс-служба Тихановской сообщила в Telegram-канале, что политик "поблагодарила Литву за поддержку белорусов и жесткую позицию в отношении режима Лукашенко". По данным пресс-службы, с президентом Литвы обсуждалось в том числе внесение в санкционные списки "предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию". В частности, Тихановская заявила о якобы увольнении 49 сотрудников "Беларуськалия" за забастовку.
Также, по данным пресс-службы, лидер белорусской оппозиции рассказала о создании центра универсальной юрисдикции в Литве, который "занимается сбором данных о преступлениях режима".
ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включен действующий президент Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.
Главы МИД Евросоюза 19 ноября договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 21:55Протесты в Белоруссии
Тихановская предложила признать белорусский ОМОН террористами
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в Польше и Литве, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 13:31
Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГитанас НауседаЕвросоюзПольшаБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
Лента новостейМолния