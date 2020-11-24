https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586116740.html

Президент Литвы обсудил с Тихановской санкции против белорусских властей

Президент Литвы обсудил с Тихановской санкции против белорусских властей

Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, политики обсудили влияние санкций ЕС... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:27

2020-11-24T16:27

2020-11-24T18:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

гитанас науседа

евросоюз

польша

белоруссия

вильнюс

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 24 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, политики обсудили влияние санкций ЕС на белорусские власти, сообщается на сайте главы балтийской республики."Целью беседы было обсуждение сложной ситуации в Белоруссии, ближайших планов действий Тихановской и влияния введенных санкций на режим", - говорится в сообщении.В ходе беседы президент Литвы проинформировал Тихановскую о недавнем решении ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, назвав его "правильным шагом". "Литва активно поддерживает белорусское гражданское общество, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется", - приводятся на сайте слова Науседы.Президент Литвы заверил Тихановскую, что Вильнюс всегда будет активно поднимать вопрос о правах человека в Белоруссии на международной арене и поддерживать "право белорусского народа свободно избирать представителей своего правительства на справедливых выборах".В свою очередь пресс-служба Тихановской сообщила в Telegram-канале, что политик "поблагодарила Литву за поддержку белорусов и жесткую позицию в отношении режима Лукашенко". По данным пресс-службы, с президентом Литвы обсуждалось в том числе внесение в санкционные списки "предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию". В частности, Тихановская заявила о якобы увольнении 49 сотрудников "Беларуськалия" за забастовку.Также, по данным пресс-службы, лидер белорусской оппозиции рассказала о создании центра универсальной юрисдикции в Литве, который "занимается сбором данных о преступлениях режима".ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включен действующий президент Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.Главы МИД Евросоюза 19 ноября договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в Польше и Литве, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201120/tikhanovskaya-1585615941.html

https://ria.ru/20201117/sanktsii-1584986678.html

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белоруссия

вильнюс

литва

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светлана тихановская, гитанас науседа, евросоюз, польша, белоруссия, вильнюс, литва, в мире