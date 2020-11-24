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Медведев призвал законодательно закрепить понятие самозанятых
Медведев призвал законодательно закрепить понятие самозанятых
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал законодательно закрепить понятие о самозанятых, отметив, что сейчас это отсутствует в РФ. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:47
2020-11-24T14:47
дмитрий медведев
единая россия
общество
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал законодательно закрепить понятие о самозанятых, отметив, что сейчас это отсутствует в РФ."Есть правило о самозанятых в налоговом законодательстве, но налоговое законодательство, как известно, определяет отношения между налогоплательщиком и государством... они не определяют отношения, которые определяют непосредственно применение труда. Такого рода законодательство, специальное, я подчеркиваю, о самозанятых отсутствует. Есть определенные идеи на эту тему... разработать отдельный законопроект о самозанятых, для того чтобы перечислить и права, которые имеются, и гарантии, которые существуют", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.Медведев отметил, что сейчас есть не очень хорошие примеры, когда работодатели в погоне за выгодой переводят часть своих сотрудников в статус самозанятых.Председатель ЕР подчеркнул, что законодательство о занятости нуждается в серьезном обновлении, в частности, закон, который был принят почти 30 лет назад и с тех пор в основе никак не менялся."До конца осенней сессии "Единая Россия" планирует внести в него поправки, которые требуют наиболее оперативного принятия. Ну а сам закон может быть существенно переработан до конца действующего созыва Государственной Думы", - сказал Медведев.Он отметил, в частности, что нужно было бы предпринять меры по значительному сокращению документооборота и устранению излишних бюрократических процедур для граждан, которые желают встать на учет в службе занятости, оказать дополнительную поддержку занятости таких уязвимых групп граждан, как инвалиды, молодые специалисты."Нужно проработать и вопрос о переводе некоторых услуг служб занятости в онлайн-формат для повышения их удобства и доступности", - сказал Медведев.Отдельного внимания, по его словам, требует предложение о централизации полномочий в сфере занятости."Эту работу, по логике своей, должно было бы координировать министерство труда", - считает он.
https://ria.ru/20201119/medvedev-1585368640.html
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дмитрий медведев, единая россия, общество, экономика

Медведев призвал законодательно закрепить понятие самозанятых

14:47 24.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал законодательно закрепить понятие о самозанятых, отметив, что сейчас это отсутствует в РФ.
"Есть правило о самозанятых в налоговом законодательстве, но налоговое законодательство, как известно, определяет отношения между налогоплательщиком и государством... они не определяют отношения, которые определяют непосредственно применение труда. Такого рода законодательство, специальное, я подчеркиваю, о самозанятых отсутствует. Есть определенные идеи на эту тему... разработать отдельный законопроект о самозанятых, для того чтобы перечислить и права, которые имеются, и гарантии, которые существуют", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.
Медведев отметил, что сейчас есть не очень хорошие примеры, когда работодатели в погоне за выгодой переводят часть своих сотрудников в статус самозанятых.
Председатель ЕР подчеркнул, что законодательство о занятости нуждается в серьезном обновлении, в частности, закон, который был принят почти 30 лет назад и с тех пор в основе никак не менялся.
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"До конца осенней сессии "Единая Россия" планирует внести в него поправки, которые требуют наиболее оперативного принятия. Ну а сам закон может быть существенно переработан до конца действующего созыва Государственной Думы", - сказал Медведев.
Он отметил, в частности, что нужно было бы предпринять меры по значительному сокращению документооборота и устранению излишних бюрократических процедур для граждан, которые желают встать на учет в службе занятости, оказать дополнительную поддержку занятости таких уязвимых групп граждан, как инвалиды, молодые специалисты.
"Нужно проработать и вопрос о переводе некоторых услуг служб занятости в онлайн-формат для повышения их удобства и доступности", - сказал Медведев.
Отдельного внимания, по его словам, требует предложение о централизации полномочий в сфере занятости.
"Эту работу, по логике своей, должно было бы координировать министерство труда", - считает он.
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