https://ria.ru/20201124/samara-1586105259.html

Оглашен приговор жителю Самары, удерживавшему двух мужчин в рабстве

Оглашен приговор жителю Самары, удерживавшему двух мужчин в рабстве

Суд в Самарской области приговорил к 10,5 года колонии строгого режима местного жителя, который шесть лет держал в рабстве двух мужчин, заставляя работать на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:40

2020-11-24T15:40

2020-11-24T15:40

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 24 ноя — РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к 10,5 года колонии строгого режима местного жителя, который шесть лет держал в рабстве двух мужчин, заставляя работать на стройке, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.В августе 2018 года УФСБ по Самарской области сообщило, что житель Самарской области шесть лет удерживал двух мужчин в доме своего родственника в поселке Вертяевка Кинельского района, заставляя работать на различных стройках в регионе, а их зарплату забирал себе. Кроме того, по данным УФСБ, для устрашения он избивал их и угрожал их родственникам. По информации следствия, мужчины привлекались для строительно-ремонтных работ на территориях торгового центра, детского сада, школы и административных зданий."Собранные … доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Эльсеверу Азиеву. Приговором суда Азиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным СУСК, мужчина признан виновным в использование рабского труда и похищении человека.

https://ria.ru/20201124/opg-1586025715.html

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самара, самарская область, происшествия