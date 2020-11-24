https://ria.ru/20201124/sakhalin-1586027052.html

На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин

На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин

Пенсионер на Сахалине трижды за день напал с ножом на женщин, двое пострадали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:55

2020-11-24T09:55

2020-11-24T09:55

сахалин

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Пенсионер на Сахалине трижды за день напал с ножом на женщин, двое пострадали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Сахалинской области."Сахалинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на троих женщин. Он был задержан неподалёку от своего места жительства. В отношении ранее судимого гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "разбой" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.В дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу (центральная часть Сахалина) в течение небольшого промежутка времени поступило сразу три сообщения о нападениях на женщин. Сначала в полицию обратилась 49-летняя соседка злоумышленника, которая рассказала, что мужчина ударил её ножом в подъезде."У 60-летнего мужчины, который в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками, сложились давние неприязненные отношения с соседкой, проживающей этажом выше. Мужчина ударил её ножом в область шеи после словесной перепалки", - сообщили в полиции.В результате женщина с колото-резаной раной шеи попала в реанимацию.Сразу после этого в органы внутренних дел поступило ещё одно заявление о нападении. На этот раз злоумышленник на автобусной остановке нанёс удар ножом в грудь 60-летней женщине за отказ отдать ему сумку. Потерпевшая в настоящее время находится на амбулаторном лечении.Через несколько минут после нападения на женщину на остановке мужчина ворвался в торговый павильон, и, угрожая ножом, попытался забрать товар у продавщицы."Но она смогла дать отпор и вытолкнуть нападавшего из торгового помещения на улицу, где стала звать на помощь. Оказавшиеся поблизости очевидцы спугнули мужчину, после чего его задержали сотрудники полиции", - рассказали в УМВД.

https://ria.ru/20201112/voditel-1584261095.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, сахалинская область, происшествия