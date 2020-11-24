Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/sakhalin-1586027052.html
На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
Пенсионер на Сахалине трижды за день напал с ножом на женщин, двое пострадали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:55
2020-11-24T09:55
сахалин
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Пенсионер на Сахалине трижды за день напал с ножом на женщин, двое пострадали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Сахалинской области."Сахалинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на троих женщин. Он был задержан неподалёку от своего места жительства. В отношении ранее судимого гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "разбой" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.В дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу (центральная часть Сахалина) в течение небольшого промежутка времени поступило сразу три сообщения о нападениях на женщин. Сначала в полицию обратилась 49-летняя соседка злоумышленника, которая рассказала, что мужчина ударил её ножом в подъезде."У 60-летнего мужчины, который в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками, сложились давние неприязненные отношения с соседкой, проживающей этажом выше. Мужчина ударил её ножом в область шеи после словесной перепалки", - сообщили в полиции.В результате женщина с колото-резаной раной шеи попала в реанимацию.Сразу после этого в органы внутренних дел поступило ещё одно заявление о нападении. На этот раз злоумышленник на автобусной остановке нанёс удар ножом в грудь 60-летней женщине за отказ отдать ему сумку. Потерпевшая в настоящее время находится на амбулаторном лечении.Через несколько минут после нападения на женщину на остановке мужчина ворвался в торговый павильон, и, угрожая ножом, попытался забрать товар у продавщицы."Но она смогла дать отпор и вытолкнуть нападавшего из торгового помещения на улицу, где стала звать на помощь. Оказавшиеся поблизости очевидцы спугнули мужчину, после чего его задержали сотрудники полиции", - рассказали в УМВД.
https://ria.ru/20201112/voditel-1584261095.html
https://ria.ru/20201027/nozh-1581689261.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, сахалинская область, происшествия

На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин

09:55 24.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Пенсионер на Сахалине трижды за день напал с ножом на женщин, двое пострадали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
"Сахалинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на троих женщин. Он был задержан неподалёку от своего места жительства. В отношении ранее судимого гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "разбой" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 12:39
В Кисловодске водитель набросился с ножом на другого автомобилиста
В дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу (центральная часть Сахалина) в течение небольшого промежутка времени поступило сразу три сообщения о нападениях на женщин. Сначала в полицию обратилась 49-летняя соседка злоумышленника, которая рассказала, что мужчина ударил её ножом в подъезде.
"У 60-летнего мужчины, который в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками, сложились давние неприязненные отношения с соседкой, проживающей этажом выше. Мужчина ударил её ножом в область шеи после словесной перепалки", - сообщили в полиции.
В результате женщина с колото-резаной раной шеи попала в реанимацию.
Мужчина, подозреваемый в нападении на двух девушек, на записи с камер наблюдения - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 05:57
В Алтайском крае задержали мужчину, напавшего на девушек с ножом
Сразу после этого в органы внутренних дел поступило ещё одно заявление о нападении. На этот раз злоумышленник на автобусной остановке нанёс удар ножом в грудь 60-летней женщине за отказ отдать ему сумку. Потерпевшая в настоящее время находится на амбулаторном лечении.
Через несколько минут после нападения на женщину на остановке мужчина ворвался в торговый павильон, и, угрожая ножом, попытался забрать товар у продавщицы.
"Но она смогла дать отпор и вытолкнуть нападавшего из торгового помещения на улицу, где стала звать на помощь. Оказавшиеся поблизости очевидцы спугнули мужчину, после чего его задержали сотрудники полиции", - рассказали в УМВД.
 
СахалинСахалинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
Лента новостейМолния