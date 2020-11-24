https://ria.ru/20201124/ryabkov-1586090359.html

Рябков заявил об условиях возвращения США в Договор по открытому небу

Рябков заявил об условиях возвращения США в Договор по открытому небу

Новая администрация США, в случае желания вновь присоединиться к Договору по открытому небу, столкнется с необходимостью делать это на общих основаниях и на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:35

2020-11-24T14:35

2020-11-24T15:09

москва

сергей рябков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_58591ef45afb4c3aa5e1495730973e45.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новая администрация США, в случае желания вновь присоединиться к Договору по открытому небу, столкнется с необходимостью делать это на общих основаниях и на менее благоприятных для Вашингтона условиях, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Это вопрос к следующей администрации и тем, кто будет заниматься проблематикой контроля над вооружениями и военно-политическими вопросами в ней", - сказал Рябков в ответ на вопрос, надеется ли Москва, что новая администрация США вернется в договор после выхода из соглашения."В любом случае, если США дозреют до постановки вопроса о возвращении в договор, им придется это делать на общих основаниях, проходить все процедуры, в том числе соглашаться с теми решениями консультативной комиссии по открытому небу, которые, как мы думаем, будут приниматься без США. А США придется просто с ними согласиться", - сказал высокопоставленный российский дипломат.Он добавил, что условия для гипотетического повторного входа США в ДОН после выхода из него "будут худшими, хуже для США, чем то, что они имели до сих пор".

https://ria.ru/20201124/dogovor-1586092448.html

https://ria.ru/20201123/bayden-1585858003.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей рябков, сша, в мире