Рябков заявил об условиях возвращения США в Договор по открытому небу
14:35 24.11.2020 (обновлено: 15:09 24.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новая администрация США, в случае желания вновь присоединиться к Договору по открытому небу, столкнется с необходимостью делать это на общих основаниях и на менее благоприятных для Вашингтона условиях, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Это вопрос к следующей администрации и тем, кто будет заниматься проблематикой контроля над вооружениями и военно-политическими вопросами в ней", - сказал Рябков в ответ на вопрос, надеется ли Москва, что новая администрация США вернется в договор после выхода из соглашения.
"В любом случае, если США дозреют до постановки вопроса о возвращении в договор, им придется это делать на общих основаниях, проходить все процедуры, в том числе соглашаться с теми решениями консультативной комиссии по открытому небу, которые, как мы думаем, будут приниматься без США. А США придется просто с ними согласиться", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
Он добавил, что условия для гипотетического повторного входа США в ДОН после выхода из него "будут худшими, хуже для США, чем то, что они имели до сих пор".