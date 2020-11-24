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https://ria.ru/20201124/ryabkov-1586090359.html
Рябков заявил об условиях возвращения США в Договор по открытому небу
Рябков заявил об условиях возвращения США в Договор по открытому небу
Новая администрация США, в случае желания вновь присоединиться к Договору по открытому небу, столкнется с необходимостью делать это на общих основаниях и на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:35
2020-11-24T15:09
москва
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новая администрация США, в случае желания вновь присоединиться к Договору по открытому небу, столкнется с необходимостью делать это на общих основаниях и на менее благоприятных для Вашингтона условиях, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Это вопрос к следующей администрации и тем, кто будет заниматься проблематикой контроля над вооружениями и военно-политическими вопросами в ней", - сказал Рябков в ответ на вопрос, надеется ли Москва, что новая администрация США вернется в договор после выхода из соглашения."В любом случае, если США дозреют до постановки вопроса о возвращении в договор, им придется это делать на общих основаниях, проходить все процедуры, в том числе соглашаться с теми решениями консультативной комиссии по открытому небу, которые, как мы думаем, будут приниматься без США. А США придется просто с ними согласиться", - сказал высокопоставленный российский дипломат.Он добавил, что условия для гипотетического повторного входа США в ДОН после выхода из него "будут худшими, хуже для США, чем то, что они имели до сих пор".
https://ria.ru/20201124/dogovor-1586092448.html
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москва, сергей рябков, сша, в мире

Рябков заявил об условиях возвращения США в Договор по открытому небу

14:35 24.11.2020 (обновлено: 15:09 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новая администрация США, в случае желания вновь присоединиться к Договору по открытому небу, столкнется с необходимостью делать это на общих основаниях и на менее благоприятных для Вашингтона условиях, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Это вопрос к следующей администрации и тем, кто будет заниматься проблематикой контроля над вооружениями и военно-политическими вопросами в ней", - сказал Рябков в ответ на вопрос, надеется ли Москва, что новая администрация США вернется в договор после выхода из соглашения.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:45
Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу
"В любом случае, если США дозреют до постановки вопроса о возвращении в договор, им придется это делать на общих основаниях, проходить все процедуры, в том числе соглашаться с теми решениями консультативной комиссии по открытому небу, которые, как мы думаем, будут приниматься без США. А США придется просто с ними согласиться", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
Он добавил, что условия для гипотетического повторного входа США в ДОН после выхода из него "будут худшими, хуже для США, чем то, что они имели до сих пор".
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 10:36Выборы президента США — 2020
Эксперт оценил будущее Договора по открытому небу после выборов в США
 
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