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Рябков заявил, что в отношениях с США предстоит убрать много "мусора"
Рябков заявил, что в отношениях с США предстоит убрать много "мусора"
В отношениях Вашингтона и Москвы предстоит убрать много "мусора", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:48
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россия
сергей рябков
сша
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В отношениях Вашингтона и Москвы предстоит убрать много "мусора", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нам, к сожалению, надо фокусироваться на некоем "уборочном мероприятии" - убирать грязь в двусторонних отношениях, которая накопилась за последние годы, вывозить этот мусор, где-то его каким-то образом перерабатывать, что само по себе очень сложно", - сказал Рябков, выступая на заседании президиума РАН.По его словам это касается, в том числе, темы гуманитарного сотрудничества и вопросов функционирования загранучреждений.
https://ria.ru/20201124/granitsa-1586024402.html
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россия, сергей рябков, сша, политика

Рябков заявил, что в отношениях с США предстоит убрать много "мусора"

12:48 24.11.2020 (обновлено: 16:30 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В отношениях Вашингтона и Москвы предстоит убрать много "мусора", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нам, к сожалению, надо фокусироваться на некоем "уборочном мероприятии" - убирать грязь в двусторонних отношениях, которая накопилась за последние годы, вывозить этот мусор, где-то его каким-то образом перерабатывать, что само по себе очень сложно", - сказал Рябков, выступая на заседании президиума РАН.
По его словам это касается, в том числе, темы гуманитарного сотрудничества и вопросов функционирования загранучреждений.
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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