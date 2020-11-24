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Жители острова Русский шесть дней живут без света
Жители острова Русский шесть дней живут без света
Жители владивостокского острова Русский, отрезанного от внешнего мира из-за снежного циклона, шестые сутки остаются без света, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:17
2020-11-24T09:04
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
приморский край
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Жители владивостокского острова Русский, отрезанного от внешнего мира из-за снежного циклона, шестые сутки остаются без света, передает корреспондент РИА Новости.Они своими силами расчищают дворы от упавших деревьев и простаивают многочасовые очереди на паром, чтобы попасть на материк.Без света и водыНа острове, где живут несколько тысяч человек, свет отключили вечером 18 ноября, когда циклон с ледяным дождем только подошел к Приморью. Во многих домах на следующий день пропала вода, в некоторых — отопление. Сейчас водоснабжение восстановлено лишь частично.В поселке Подножье с выходных периодически стали запускать генератор — в некоторых домах свет включают на несколько часов в день, но в большинстве его так и нет.На Русском расположен кампус Дальневосточного федерального университета, там свет не отключали — энергообеспечение вуза обеспечивает отдельная мини-ТЭЦ. Сейчас в общежитиях университета разместили всех нуждающихся сотрудников и учащихся ДВФУ.Электроснабжение большинства жилых домов на острове обеспечивают сети "Оборонэнерго", у которого также остались без света несколько объектов на материке. На прошлой неделе власти сообщали, что от "Оборонэнерго" на ликвидации аварий задействованы шесть бригад. На острове Русский вдоль дорог лежат сотни метров оборванных проводов ЛЭП. Местные жители отмечают случаи воровства кабеля, предположительно, для сдачи в пункты приема цветного металла.Без моста на материкУтром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. В правительстве края сообщали РИА Новости, что восстановительные работы не ведутся — мостовики ждут, когда ванты оттают. Власти организовали работу парома, который вывозит людей на материк. Он вмещает 20 машин и курсирует каждые два часа, ночью не ходит. Чтобы уехать, нужно отстоять многочасовую очередь. Ко времени подхода парома у пирса скапливается 50-60 машин. Многие островитяне работают на материке и вынуждены ежедневно добираться в город таким способом."Сын, чтобы утром в понедельник уехать на пароме на машине, всю ночь стоял в очереди", — рассказывает РИА Новости местная жительница. Во вторник утром ситуация перед пирсом чуть лучше. Водители сообщают, что в очереди около 20-30 машин, и отмечают, что стоящие в хвосте автомобили на утренний паром не попали.Без продуктовЕсли до закрытия моста жители острова могли ездить за всем необходимым на материк и пополнять запасы, то теперь они раскупили продукты в местных магазинах. В торговых точках на Русском в субботу вечером пропали спички, газовые баллоны, вода в больших бутылках, соль — ею местные жители посыпают обледеневшие тротуары у домов.В понедельник в двух точках на острове развернули полевые кухни: всех желающих кормили гречневой кашей с тушенкой, наливали горячий чай. Власти организовали раздачу газовых баллонов, плиток и воды. При этом местные жители сообщают, что это все быстро закончилось, а те, у кого нет машины, не смогли добраться до места раздачи.В тот же день местные предприниматели на пароме смогли доставить на остров партию газовых баллонов, хлеб, другие продукты, которые так же быстро раскупили. Люди в чатах просили помогать друг другу, делиться газовым баллонами, кто-то предлагал на время свои плитки или возможность подключиться к личному генератору. Некоторые, экономя газ, разводили костры возле дома и готовили пищу на огне. Телефоны местные жители по-прежнему заряжают в машинах, а те, у кого нет такой возможности, делают это на местной котельной.Ликвидация последствий стихииДороги на Русском в течение двух дней после циклона очистили от упавших деревьев и ветвей, а во дворах с этим справляются сами жильцы. Вооружившись ножовками, бензопилами и топорами, они спиливают сломанные деревья и очищают от веток проезды к домам.По прогнозам властей края, мост на Русский могут открыть 25 ноября, а дополнительный генератор привезут во вторник. Минздрав Приморья сообщил, что жителям острова медицинскую помощь будут оказывать в медцентре ДВФУ."Амбулаторных пациентов будут осматривать врачи и расписывать протокол лечения. Тем пациентам, кому требуется экстренная хирургическая или стационарная помощь, медцентр организует вызов санавиации для транспортировки их в городские медучреждения", — сказали в ведомстве.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, действует режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке после ледяного дождя есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие ветви, в некоторых местах опрокинулись столбы. Сейчас осадки везде прекратились, электроснабжение частично восстановлено.
https://ria.ru/20201123/resursy-1585832471.html
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русский (остров)
владивосток
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Во Владивостоке развернули пункты помощи населению
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморье в пятницу в связи с прохождением циклона - аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.
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дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, приморский край, в мире

Жители острова Русский шесть дней живут без света

05:17 24.11.2020 (обновлено: 09:04 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Жители владивостокского острова Русский, отрезанного от внешнего мира из-за снежного циклона, шестые сутки остаются без света, передает корреспондент РИА Новости.
Они своими силами расчищают дворы от упавших деревьев и простаивают многочасовые очереди на паром, чтобы попасть на материк.

Без света и воды

На острове, где живут несколько тысяч человек, свет отключили вечером 18 ноября, когда циклон с ледяным дождем только подошел к Приморью. Во многих домах на следующий день пропала вода, в некоторых — отопление. Сейчас водоснабжение восстановлено лишь частично.
В поселке Подножье с выходных периодически стали запускать генератор — в некоторых домах свет включают на несколько часов в день, но в большинстве его так и нет.
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Электроснабжение большинства жилых домов на острове обеспечивают сети "Оборонэнерго", у которого также остались без света несколько объектов на материке. На прошлой неделе власти сообщали, что от "Оборонэнерго" на ликвидации аварий задействованы шесть бригад.
На острове Русский вдоль дорог лежат сотни метров оборванных проводов ЛЭП. Местные жители отмечают случаи воровства кабеля, предположительно, для сдачи в пункты приема цветного металла.

Без моста на материк

Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. В правительстве края сообщали РИА Новости, что восстановительные работы не ведутся — мостовики ждут, когда ванты оттают.
Власти организовали работу парома, который вывозит людей на материк. Он вмещает 20 машин и курсирует каждые два часа, ночью не ходит. Чтобы уехать, нужно отстоять многочасовую очередь. Ко времени подхода парома у пирса скапливается 50-60 машин. Многие островитяне работают на материке и вынуждены ежедневно добираться в город таким способом.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
"Сын, чтобы утром в понедельник уехать на пароме на машине, всю ночь стоял в очереди", — рассказывает РИА Новости местная жительница. Во вторник утром ситуация перед пирсом чуть лучше. Водители сообщают, что в очереди около 20-30 машин, и отмечают, что стоящие в хвосте автомобили на утренний паром не попали.

Без продуктов

Если до закрытия моста жители острова могли ездить за всем необходимым на материк и пополнять запасы, то теперь они раскупили продукты в местных магазинах. В торговых точках на Русском в субботу вечером пропали спички, газовые баллоны, вода в больших бутылках, соль — ею местные жители посыпают обледеневшие тротуары у домов.
В понедельник в двух точках на острове развернули полевые кухни: всех желающих кормили гречневой кашей с тушенкой, наливали горячий чай. Власти организовали раздачу газовых баллонов, плиток и воды. При этом местные жители сообщают, что это все быстро закончилось, а те, у кого нет машины, не смогли добраться до места раздачи.
"Выдавали по прописке в паспорте, а за плитки даже кто-то подрался", — рассказала РИА Новости местная жительница Татьяна. Власти обещают возобновить выдачу газа и воды во вторник в других районах острова.
В тот же день местные предприниматели на пароме смогли доставить на остров партию газовых баллонов, хлеб, другие продукты, которые так же быстро раскупили. Люди в чатах просили помогать друг другу, делиться газовым баллонами, кто-то предлагал на время свои плитки или возможность подключиться к личному генератору. Некоторые, экономя газ, разводили костры возле дома и готовили пищу на огне.
Телефоны местные жители по-прежнему заряжают в машинах, а те, у кого нет такой возможности, делают это на местной котельной.

Ликвидация последствий стихии

Дороги на Русском в течение двух дней после циклона очистили от упавших деревьев и ветвей, а во дворах с этим справляются сами жильцы. Вооружившись ножовками, бензопилами и топорами, они спиливают сломанные деревья и очищают от веток проезды к домам.
По прогнозам властей края, мост на Русский могут открыть 25 ноября, а дополнительный генератор привезут во вторник.
Минздрав Приморья сообщил, что жителям острова медицинскую помощь будут оказывать в медцентре ДВФУ.
"Амбулаторных пациентов будут осматривать врачи и расписывать протокол лечения. Тем пациентам, кому требуется экстренная хирургическая или стационарная помощь, медцентр организует вызов санавиации для транспортировки их в городские медучреждения", — сказали в ведомстве.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, действует режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке после ледяного дождя есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие ветви, в некоторых местах опрокинулись столбы. Сейчас осадки везде прекратились, электроснабжение частично восстановлено.
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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